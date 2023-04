Momi Giardina fue directa y ventiló su relación con Marcelo Tinelli: "Un montón"

La comediante rompió el silencio sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Momi Giardina y el conductor son vinculados sentimentalmente desde hace meses.

Momi Giardina rompió el silencio ante los rumores de noviazgo con Marcelo Tinelli y sorprendió con declaraciones en alusión a su relación con la familia del conductor oriundo de Bolívar. La artista le puso humor a la situación mediática que atraviesa.

"Me llevo muy bien con Marcelo. No hagas que yo me ría para generar, porque viste cómo son los titulares, te reís y 'Momi se rió cuando le preguntaron por Marcelo'. Me llevo muy bien con él, con sus hijas. En la pandemia empecé a hablar mucho con sus hijas, a tener relación con ellas", comenzó su descargo Giardina en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

Giardina respondió de manera algo evasiva a las preguntas punzantes de la periodista sobre su vínculo con Tinelli y siguió: "Ellas se reían con el personaje de influencer que yo hago, había un ida y vuelta entre nosotras y volví a la buena onda con Marcelo, lo conozco hace mil años. Es eso".

"Las relaciones más fuertes, dicen, tienen que ver con la primera juventud. El colegio, la adolescencia, la Facultad, hasta los veintipico son vínculos fuertes. Fue mi primer trabajo importante con Marcelo. Sí. Y tengo una relación hoy de amistad y de buena onda, pero también lo conozco un montón porque trabajé muchos años con él", enunció la bailarina.

Santillán le recordó la historia de Instagram de Tinelli en la que se escuchaba su risa, pero Giardina aseguró que no era ella sino que se trataba de Marcela "La Enana" Feudale. "Por el momento, no. Uno no sabe qué puede pasar el día de mañana. Quizás el día de mañana estoy de novia con vos María Laura, qué sé yo", cerró la humorista fiel a su impronta.

Fuertes declaraciones de Moria Casán sobre Marcelo Tinelli

La nueva estética del conductor de Showmatch fue un tema de conversación en las redes en las últimas semanas y Moria Casán fue lapidaria con él. "Me gusta cómo le queda el platinado. Me parece que se puso demasiado bótox o ácido hialurónico. Tiene una ceja media rara, no sé", soltó "La One" en diálogo con el notero de LAM.

"No lo vi mucho, pero me divierte Marcelo. Me gusta el Marcelo soltero, libre… no es porque esté separado de Guillermina ni nada, pero se le nota cuando se saca mochilas. Porque hay momentos que se desangela. Cuando se saca mochilas, el chabón es otro y expande su luminosidad", agregó la diva.