Mirtha Legrand tendrá una mesaza muy especial el sábado

Mirtha Legrand volverá a protagonizar una mesaza muy especial el próximo sábado 1 de octubre tras su esperadísimo regreso a la televisión argentina. Además, se confirmó quiénes acompañarán a su nieta en el Almorzando con Juana Viale del domingo, que tendrá un cierre musical con dos artistas muy reconocidos.

Tras dos años y medio de ausencia en la pantalla chica por la pandemia, hace unas pocas semanas Mirtha Legrand volvió a El Trece. La diva regresó para conducir sus históricas mesazas los sábados, mientras que el programa de los domingos quedó a cargo de su nieta Juana Viale, quien estuvo al frente de ambas emisiones durante el tiempo que su abuela no estuvo presente en la televisión.

El próximo sábado 1 de octubre, Mirtha Legrand volverá a realizar una mesaza muy especial que ya se convirtió un clásico. Es que la diva tendrá un mano a mano con Jorge Lanata para hablar de actualidad política, algo que realizó en más de una ocasión en los últimos años. Cabe recordar que Legrand ya adelantó quién es su candidata preferida para las elecciones presidenciales del año próximo: Patricia Bullrich, quien estuvo de invitada en La noche de Mirtha del fin de semana pasado.

Por otra parte, también se confirmó quiénes visitarán a la nieta de la diva en el Almorzando con Juana Viale del domingo. La cuota de actualidad estará a cargo de la periodista María Julia Oliván, quien estará acompañada por la actriz Betiana Blum y los músicos CAE y Rusherking. El autor de hits noventeros como "Te recuerdo" será el encargado del show musical de apertura, mientras que para el cierre del programa se le sumará el novio de Eugenia "La China" Suárez, uno de los cantantes urbanos más reconocidos del momento.

Mirtha Legrand reveló cuál es el deseo más preciado que tiene antes de morir: "No sé que hacer"

El segundo programa de Mirtha Legrand tuvo uno de los momentos más emotivos cuando -en un arrojo de sinceridad- la conductora reveló el deseo más preciado que le gustaría cumplir antes de morir. La confesión provocó el inmediato accionar de sus invitados, sorprendidos por la declaración.

"Yo soy una mujer grande y no sé cuántos años más de vida tendré, pero en los que tenga yo quiero que la Argentina salga a flote y no sé que hacer", afirmó Mirtha en medio de un debate con Patricia Bullrich, Luis Majul y Santi Maratea. Los elogios para la diva de El Trece no faltaron y Majul opinó: "Lo que estás haciendo esta bueno. Es mostrar". Categórica, "La Chiqui" cruzó al periodista macrista con "no sé si es suficiente".

La charla derivó a las herramientas posibles para construir un futuro mejor para la Argentina y, en ese sentido, Patricia Bullrich enumeró puntos que, según su visión, cualquier Gobierno debería seguir: "Tenemos que aprender a vivir siendo austeros, teniendo un Estado razonable, que entienda que hay prioridades, que lo importante es tener una economía sana, que haya más empresas privadas que empleados públicos".