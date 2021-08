Mirtha Legrand se emocionó en su vuelta a la televisión: "No quiero llorar"

Mirtha Legrand vivió un momento a pura felicidad y emoción en su regreso a la televisión argentina en su programa.

Mirtha Legrand regresó este sábado 28 de agosto a la pantalla de El Trece luego de dos años. La pandemia la mantuvo alejada de la TV pero ante la ausencia de su nieta Juana Viale, fue ella quien nuevamente tomó las riendas del programa. La emoción y felicidad por su vuelta se notó en todo momento y no pesó el enojo que tienen en el canal con el nieto de Mirtha y productor del programa, Nacho Viale.

Si bien los familiares cuidaron mucho a la diva de los almuerzos para no exponerla al Covid, esta vez les fue imposible. Porque estuvo a cargo de un programa en el que nuevamente la oposición fue protagonista. Fernán Quirós, Carolina "Pampita" Ardohain, Jonatan Viale y Baby Etchecopar dijeron presente en la mesa de la conductora buscando revertir el bajo rating que tiene últimamente el ciclo.

"Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, que emoción. No me hagan llorar, no quiero llorar. Tanto me pedían, volvé Mirtha. Volvé a la televisión. Aquí estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión. Aquí estamos, tenemos un programa lindísimo", aseguró la diva, ante la atenta mirada de sus televidentes.

Por otra parte, Mirtha Legrand agregó: "Qué rara me siento, feliz y contenta. Qué horror, qué horror esta pandemia. Saben cuánto estuve encerrada? 300 días. No hace bien al cerebro y a tus ganas de vivir, yo siempre tengo ganas de vivir pero no hace bien al físico".

De la mano de Juana Viale las cosas no venían nada bien

Perdiendo tanto sábados como domingos con PH: Podemos Hablar y La Peña del morfi, respectivamente, Mirtha buscó dar el volantazo con su presencia en el estudio y evitar las referencias al enojo que desde el canal del Grupo Clarín tienen con su nieto. El mismo se debe a sus constantes críticas públicas por las decisiones en la conducción del canal.

Su nieta se ausentó debido a que acompañó unos días a su hija Ámbar a hospedarse en París y cumplirá con el aislamiento obligatorio para quienes regresan al país del extranjero. Esto le abrió la puerta a la posibilidad del regreso a su abuela que a pesar de que aún estamos en pandemia volvió a la televisión argentina.

Los que se bajaron del programa

Además de Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes estaban invitados por la producción al programa de la diva, se sumó a ellos el comediante Roberto Moldavsky. “No pasó nada grave. Me avisaron un poco tarde y tengo un compromiso hace tiempo al que no puedo faltar. ¡Me quiero matar! ¡Me lo pierdo! Pero es algo que no puedo postergar”, aseguró el humorista en Radio Mitre.

El canal expuso un comunicado informando sobre la baja de una de las figuras de Trato Hecho: “Lamentamos informar que el Sr Roberto Moldavsky no podrá asistir al programa del sábado 28 por un tema personal. ¡Siempre será bienvenido y es amigo de la casa! Gracias a él y a su producción. ¡Te esperamos!”. Por lo que se sumó a las bajas en el programa de la "Chiqui".