Mirtha Legrand publicó un emocionante video con Sergio Denis: "Gran artista"

Mirtha Legrand decidió compartir un momento con el cantante a pocos días del aniversario por su fallecimiento.

En medio de la incertidumbre por si vuelve o no a la televisión, Mirtha Legrand apareció en las redes sociales. A pocos días de cumplirse dos años del fallecimiento de Sergio Denis, publicó un cálido video donde se lo vio cantando en la edición de uno de sus programas.

El recuerdo de Mirtha reflejó una escena en plena temporada de verano, ya que se encontraban en una ciudad costera. Allí se presentó Sergio Denis, quien había interpretado el hitazo Te quiero tanto para decenas de personas que se acercaron al centro de la localidad en cuestión.

"Hoy les traigo un gran recuerdo: el musical del querido Sergio Denis en uno de mis Almuerzos en Mar del Plata", escribió la máxima estrella de El Trece. En el posteo realizado se vio el comentario de una de las hijas del cantante, Bárbara Hoffman, y le dejó un mensaje: "Gracias por este recuerdo".

El cantante de Coronel Suárez, autor de hits que lo catapultaron a lo más alto de la música argentina, falleció el 15 de mayo de 2020, luego de estar más de un año internado por el accidente ocurrido mientras daba un show en el cual cayó de una fosa de tres metros de altura. "Gran artista Sergio", indicó Mirtha en el cierre de la publicación acompañada de emojis de aplausos.

Mirtha Legrand se hartó de El Trece

Mirtha Legrand había asegurado que en 2022 volvía a la televisión. Con varias idas y vueltas de por medio, tuvo que tomarse una pausa por la pandemia del coronavirus y dejar el programa en manos de su nieta, Juana Viale. Ahora, se dio a conocer otro motivo por el que su regreso está en lista de espera: problemas de negociación con El Trece.

Se sabe que el canal, dirigido por Adrián Suar, está pasando por varios problemas de rating desde hace meses. Aparentemente, hay muchas negociaciones de por medio que todavía no se cerraron, por lo que además del coronavirus, la situación sobrepasa a Mirtha.

Así lo contó la histórica conductora. En diálogo con Teleshow, explicó que “las negociaciones están paralizadas” ya que todavía falta que Nacho Viale y Suar conversen sobre distintos temas importantes. En cuanto a su salud, “La Chiqui” asegura que se siente “perfecta” y que ya recibió la cuarta dosis contra el coronavirus. “Me aplicaron la Pfizer en La Usina del Arte”, declaró.

“Mirtha Legrand no se cansa de decirle, a quien quiera escucharla, que ella está dispuesta a volver ya”, sumó la conductora Laura Ubfal. “Se sabe que quien negocia no es Mirtha, sino su nieto, Nacho Viale, de Story Lab, quien no habría aceptado la última propuesta económica del canal. El contrato entre Story Lab y El Trece venció el pasado 31 de diciembre, con lo cual el 1 de junio venidero se terminaría todo compromiso entre ambos, finalizado lo que se conoce como el periodo de 'primera opción'”, aclaró.