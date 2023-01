Mirtha Legrand le tiró un palito a Adrián Suar por la crisis de El Trece: "Preocupante"

Mirtha Legrand se metió de lleno en la guerra del rating entre Telefe y el canal que conduce Adrián Suar. Además, opinó sobre el alejamiento de Diego Leuco y Bebe Contepomi del Grupo Clarín.

Mirtha Legrand no esquivó las preguntas sobre el flojo debut de la segunda temporada de El hotel de los famosos en la pantalla de El Trece y tampoco dudó en dejar picantes declaraciones sobre lo que sucede en la señal que comanda Adrián Suar tras el alejamiento de dos figuras. "Es preocupante", opinó la histórica conductora de las mesazas.

De vacaciones en Mar del Plata, Mirtha Legrand aprovechó su tiempo libre para ir al teatro a ver "El divorcio", la obra que protagonizan Luciano Castro, Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte. Como ocurre cada vez que va al teatro, a la salida la esperaba una guardia periodística.

Tras elogiar la obra de Luciano Castro, "La Chiqui" se metió de lleno en la batalla por el rating que se está desatando en estos días en la televisión argentina. Es que al ver el gran éxito que es Gran Hermano por la pantalla de Telefe, El Trece decidió lanzar la segunda temporada de El hotel de los famosos, uno de sus mejores productos del 2022.

Pero la jugada no salió según lo planeado para la señal que comanda Adrián Suar y poco pudo hacer con sus menos de 5 puntos de rating frente a los más de 20 que ostenta a diario el reality que conduce Santiago del Moro por Telefe. "Es preocupante", se sinceró la diva en diálogo con los periodistas que la aguardaban a la salida del teatro en Mar del Plata.

"No veo Gran Hermano, pero sé que a la gente le gusta mucho. No discuto los éxitos", agregó Mirtha de forma contundente. Sobre la breve temporada que encabezó en El Trece entre septiembre y diciembre, la diva aseguró: "Yo estuve muy bien, tuve 14 programas y me fue muy bien por suerte".

Además de reconocer que volverá a la pantalla de El Trece, también opinó sobre los alejamientos de Bebe Contepomi y Diego Leuco. "Tendrán mejores ofertas en otros lados", señaló Mirtha Legrand ante la consulta de los periodistas.

Mirtha Legrand dijo lo que nadie esperaba de Juana Viale: "Ella no"

Mirtha Legrand fue consultada por la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, y curiosamente brindó una respuesta sorpresiva que delata la poca comunicación que hay entre la familia. "No cuenta nada", sentenció la diva de los almuerzos, mandándola al frente.

Recién llegada a Mar del Plata para la temporada de verano, "La Chiqui" accedió a darle una nota a LAM (América TV) y cuando le preguntaron por la reciente separación de su nieta -actual conductora de Almorzando por Juana en El Trece- arremetió: "No, no sé... ella no cuenta nada".

"Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", presionó el cronista del magazine de espectáculos, a lo que Mirtha se mostró implacable y respondió, muy afilada: "Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa".