Mirtha Legrand duda sobre su vuelta a El Trece y alarma a Adrián Suar: "No puedo decir nada"

En el día de su cumpleaños 95, Mirtha Legrand dejó dudas sobre su vuelta a El Trece y asustó a Adrián Suar ante los rumores que la vinculan con América TV.

En el día de su cumpleaños 95, Mirtha Legrand sembró aún más dudas con relación a su posible vuelta a El Trece para liderar Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. La diva dialogó con Intrusos (América TV) y no se atrevió a revelar cuál será su futuro a corto plazo.

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la conductora contestó en vivo todas las consultas de Flor de la V y de sus panelistas. Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de qué pasará con ella en la pantalla chica en este 2022, dudó mucho a la hora de responder y así preocupó a Adrián Suar.

La duda de Mirtha Legrand sobre su futuro en El Trece que asusta a Adrián Suar

En plena entrevista con Intrusos, "La Chiqui" comenzó: "Estoy muy contenta y muy feliz de haber llegado a esta edad. La verdad es que nunca en mi vida, desde chica, imaginé que iba a llegar a esta edad. Son muchos, muchos años...".

Más tarde, brindó algunos detalles de lo que será la fiesta de esta noche por un nuevo aniversario de vida: "Van a venir amigos, familiares, todo... Estoy muy contenta. Me siento muy querida, muy agasajada. No sé si soy la número uno, la dos o qué... No me fijo en eso".

A partir de 6.27:

A medida que la charla fue avanzando, llegó el tema más esperado: la probable vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. La presentadora fue reemplazada en estas dos últimas temporadas por su nieta Juana Viale como consecuencia de la pandemia de coronavirus, aunque en la actualidad ya se siente mucho más segura al respecto.

Entonces, acerca del retorno o no a sus programas, la protagonista reconoció que "esta semana se define todo" y admitió que continúan las negociaciones con Ignacio "Nacho" Viale, su nieto y productor de ambos ciclos históricos: "Estoy en tratativas con ´Nacho´ para volver a la tele".

En ese instante, fue el periodista Daniel Ambrosino el que tomó la palabra y le consultó: "¿Qué es lo que falta para volver a verte en la televisión trabajando?". Cuando lo escuchó, la santafesina le reiteró que "esta semana que viene se define" y así llegó la consulta de Marcela Tauro que la hizo dudar muchísimo.

"¿En el mismo canal, Mirtha?", le dijo Tauro. Entonces, la entrevistada hizo un breve silencio, respondió "¿eh?" y estalló con una risa nerviosa y dubitativa. "¡No puedo decir nada!", expresó sinceramente.

¿Mirtha Legrand seguirá en la televisión en El Trece en 2022?

, insistió Tauro, por lo que Ambrosino quiso saber:No obstante, la exactriz no aflojó con su postura y repitió:

El lujoso cumpleaños 95 de Mirtha Legrand

De acuerdo con los medios de comunicación y los portales especializados, la fiesta comenzará este miércoles 23 de febrero alrededor de las 21 en su departamento de Avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, confirmaron que "se trata de un festejo íntimo con 25 invitados para no exponer a Mirtha al Covid".

Algunos de los famosos que dirán presente en la glamorosa fiesta son Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Coca Calabró y Carlos Rotteberg. Incluso, se filtró cuál será el menú principal: ñoquis de sémola a la Romana con fileto rústico dulce, pesto de albahaca y nueces. Como entradas, se ofrecerá chipá con mermelada de cebolla, mini tarta de remolacha con humus de avellanas y picles de cebolla, portobellos rellenos de pistacho y ricota.

También habrá como opciones: crostinis de vitelo tonnato; mini hamburguesas con frijoles, queso crema, gravlax y palta; bomba vasca de asado braseado; frutillas con salsa romesco, escamas de jamón parma, y quesos argentinos con miel y uvas picantes.