Mirtha Legrand confirmó la gran sorpresa que se llevó con Milei: "Dura"

Mirtha Legrand se lamentó por la victoria de Javier Milei en las PASO 2023 y apuntó contra Juntos por el Cambio por su falta de estrategia.

Mirtha Legrand dio una contundente opinión sobre el triunfo de Javier Milei en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales y manifestó su preocupación tras la reciente victoria del candidato de La Libertad Avanza. Si bien apoyó abiertamente a Juntos por el Cambio, sostuvo que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta cometieron un error al postularse por separado.

A pesar de que la presentadora de 96 años no estaba obligada a presentarse en las votaciones, fue a emitir su voto como lo hace habitualmente. Más tarde, habló sobre los resultados electorales y se mostró angustiada por el ascenso del candidato liberal y anti-derechos. Al ser consultada al respecto por TN, "La Chiqui" admitió que fue "una sorpresa inesperada totalmente” y lanzó definiciones contundentes.

“Esta sorpresa ha sido inesperada y dura, Milei es un hombre demasiado apasionado. Pero no quiero decir nada, porque después te dicen de todo”, señaló. Por otro lado, observó que "la verdad es que tenía razón Macri" sobre los candidatos que presentó Juntos por el Cambio y resaltó que "tendrían que haberse unido Larreta y Patricia y hubiese sido otra cosa” el resultado final.

Con respecto a su participación en la jornada electoral, declaró: “Soy una ciudadana que va a votar, tengo edad para no ir pero sigo yendo, una sola vez falté por motivos personales. Me siento muy ciudadana y muy argentina. Amo a mi país. Lo amo con un amor desmedido. Quiero que nos vaya bien a todos y en paz, hay que recobrar el orden".

El delicado estado de salud de Mirtha Legrand

Justo unos días después de haberse presentado a las PASO, se dio a conocer que la abuela de Juana Viale sufrió un accidente doméstico que debilitó su salud. “Martes de la semana pasada, realizando una prueba de vestuario, de algún evento que quizás viene próximamente, se fisuró una costilla”, anunció Lucas Bertero, conductor de Entrometidos (Net TV).

El conductor explicó que no se trató de una caída, sino que se tropezó "por culpa de un vestido". "Resulta que ajustándole la parte interior de un vestido a la medida de la silueta de Mirtha, al sentarse y hacer un mal movimiento, sintió un dolor muy fuerte”, amplió Bertero. Tras lo sucedido, Mirtha fue revisada por un médico, quien le recetó antinflamatorios. “No contó nada. Creo que está usando una faja para recuperarse bien pero no llegó a ser fractura, sí una fisura. Esto sucedió el día martes, el jueves hizo una salida social y ayer fue a votar espléndida", cerró el conductor.