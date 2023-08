Mirtha Legrand se fisuró una costilla de la forma menos esperada: "Dolor"

La conductora de televisión sufrió un accidente doméstico que preocupó a todos sus allegados.

La salud de Mirtha Legrand preocupa una vez más a todo su entorno y sus seguidores. Apenas unos días después de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, se dio a conocer que la histórica conductora de televisión sufrió un accidente doméstico que casi termina de la peor manera. A pesar de su delicado estado de salud, Mirtha se presentó a votar, pero la noticia impactó fuertemente a los fanáticos de su programa.

La presentadora de 96 años se encontró muy estable de salud durante los últimos años, tras la complicada cirugía de corazón a la que se sometió a fines de 2021. Sin embargo, recientemente sufrió un inesperado percance, mientras estaba realizando una prueba de vestuario para un importante evento.

“Martes de la semana pasada, realizando una prueba de vestuario, de algún evento que quizás viene próximamente, se fisuró una costilla”, comenzó la explicación Lucas Bertero, conductor de Entrometidos (Net TV). Sin embargo, aclaró que no se tropezó con la prenda, sino que el problema fue otro. “Fue por culpa de un vestido. La información es la siguiente, resulta que ajustándole la parte interior de un vestido a la medida de la silueta de Mirtha, al sentarse y hacer un mal movimiento, sintió un dolor muy fuerte”, explicó.

En este sentido, Bertero amplió que un médico la revisó después de lo ocurrido y le recetó antinflamatorios. “No contó nada. Creo que está usando una faja para recuperarse bien pero no llegó a ser fractura, sí una fisura”, sumó. Días después, Mirtha se recuperó sin problemas: “Esto sucedió el día martes. El jueves hizo una salida social y ayer fue a votar espléndida", cerró el conductor.

Mirtha Legrand se presentó a votar y soltó una picante frase

A pesar de tener más de 70 años y no estar obligada a votar, Mirtha se presentó en las elecciones PASO a emitir su voto por elección propia. Al ser consultada por la prensa, declaró: "Estoy muy bien, vengo a votar, muy contenta". Si bien no declaró a quién votó, antes de entrar al cuarto oscuro adelantó que no iba a cortar boleta. “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”, bromeó.

La conductora llegó alrededor de las 14 horas a la escuela situada en Palermo junto a Elvira, su acompañante y asistente, quien la ayudó con el voto electrónico. "Elvira me va a ayudar. Pero es muy sencillo, me dijeron", agregó la diva. Por último, dio un mensaje para los habitantes de su país: “Que vengan a votar, es un deber de ciudadano, es una obligación. Es algo de toda la vida. Yo soy grande y sigo viniendo, y seguiré viniendo".