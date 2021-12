Milei se contradijo con el pase sanitario y en La Nación lo humillaron

Un periodista de La Nación dejó en ridículo a Javier Milei en pleno debate sobre el pase sanitario. La gran contradicción del político libertario quedó al descubierto en el canal de Mauricio Macri.

Una vez más, Javier Milei se quedó sin palabras. El político libertario, y líder de La Libertad Avanza, protagonizó una fuerte contradicción: tras haber cuestionado el pase sanitario que el Gobierno Nacional lanzó, admitió haberse vacunado contra el coronavirus para poder ingresar a Estados Unidos por cuestiones laborales. Como consecuencia, un periodista de La Nación+ lo humilló en plena transmisión en vivo.

"Se dice que te vacunaste para poder salir del país a hacer algunas actividades. ¿No es por una cuestión de convicción?", le consultó uno de los periodistas que integraba la mesa conducida por Tato Young. Con la intención de evadir la pregunta, Milei trató de desviar el tema y explicó por qué se vacunó contra el Covid-19: "Por ejemplo, yo esto lo expliqué en el debate. Yo, por ejemplo, no me la daba, pero sí le pedí a mis padres, que son grupos de riesgos, que sí se la den. Lo hicieron porque son grupo de riesgo".

Luego, el diputado electo en las elecciones legislativas 2021 se justificó y resaltó que en Estados Unidos no lo obligaron a vacunarse, aunque en realidad sí le exigieron que lo hiciera para poder ingresar al país... "En mi caso, no me pusieron contra la espada y la pared porque no podía salir a trabajar afuera así que no me quedó otra que... digamos...", indicó, titubeando.

Javier Milei se vacunó contra el coronavirus para, entre otras cosas, poder ingresar a Estados Unidos.

Una vez más, el panelista del programa perteneciente a Mauricio Macri le preguntó: "¿Entonces estarías de acuerdo con el pase sanitario?". El político que comparte espacio con José Luis Espert le remarcó que está en contra: "No, nada, nada, no...". Por lo tanto, el periodista le retrucó: "Fue casi un pase sanitario lo que te hicieron hacer a vos".

El picante ida y vuelta entre el periodista de La Nación y Javier Milei en vivo

Molesto por el comentario que le hizo el periodista de La Nación, y sin tener argumentos para justificar el motivo por el que aceptó vacunarse para ingresar a Estados Unidos, Javier Milei dejó en claro que está en contra del pase sanitario y resaltó: "No, el pase sanitario va contra la Constitucion Nacional, contra el Código Civil, contra el Código Penal, el Código Comercial y si querés te digo cuáles son las leyes que viola: la 27.491, la 27.562 y la 26.529".

Periodista de La Nación: "Le hubieses dicho esto a Estados Unidos cuando fuiste..."

Javier Milei: "¿Qué tiene que ver eso? Eso es una falacia, eso se llama falacia".

Periodista de La Nación: "Y sí, lo hubieses dicho..."

Javier Milei: "Eso se llama falacia porque sino sería: 'Ah, porque lo hace tal, está bien'".

Periodista de La Nación: "A vos te obligaron a hacerlo prácticamente...".

Javier Milei: "¿Me podés escuchar? Con ese criterio, en el año 1813, no hubiéramos abolido la esclavitud, si total había esclavitud en todos lados. Eso no es un argumento, los argumentos te los doy desde el punto de vista de la libertad. Después, si a vos no te gusta la libertad y te gusta quitarle la libertad a la gente, querés ser cómplice del esclavismo, cómplice del avance del Estado sobre la libertad de los individuos, es tu decisión. Después, cuando vienen y te arrebatan la libertad, no llores".

Periodista de La Nación: "Pero acá el mercado te quitó la libertad, igual...".