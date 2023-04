Migue Granados se sinceró y habló de su adicción: "Ya no aguanto"

Migue Granados decidió hablar sobre su adicción. Qué es lo que dijo el humorista en su cuenta de Twitter.

Migue Granados es uno de los humoristas más conocidos de la República Argentina. Es por este motivo que su vida privada también es de interés para sus seguidores, quienes se enteran de sus novedades a través de las redes sociales. Y allí fue donde el comediante decidió hablar de la adicción con la que lucha día a día.

"Buenooo 5 días sin fumar! Cuando ya no aguanto y quiero un pucho, ahí mando chicle o caramelo nicotinell comprado en farmacia. Después full voluntad y motivación", manifestó Migue Granados. De este modo, tal y como habló en otras ocasiones, el hijo de Pablo Granados se refirió a su lucha contra el tabaco y dejó un mensaje de perseverancia y constancia para quienes se encuentran en su misma situación.

"Eso, ahí va. Vamos bebé!"; "Vamo Migueee (1 año acá). Meter una actividad física cortita también ayuda a renovar oxígeno en sangre y saca ganas de puchi. Un par de triples y listo"; "vamos, se puede!!! Por experiencia el metodo de Rada me pareció copado, yo usé caramelos y chupetines comunes, vamos si se puede !!!", fueron algunos de los comentarios que recibió Migue Granados en su publicación de Twitter.

Migue Granados contó lo que nadie sabía tras la muerte de su madre

Migue Granados contó una anécdota inesperada sobre la muerte de su madre que dejó decenas de reacciones en las redes sociales. Fiel a su estilo, el humorista y conductor brindó detalles de lo que vivió tras la muerte de su madre en 2019 a raíz de un cáncer de piel.

En diálogo con Loft Stream, ciclo conformado por Gastón Soffritti, Imanol Rodríguez y Sofía Altuna, Migue Granados se acordó de un momento importante ocurrido luego del fallecimiento de su madre. "Cuando mi vieja murió tenía su celu y yo tenía que avisarle a su gente que había muerto", relató en primera instancia.

El recuerdo no fue tan emotivo como se esperaba, ya que por su manera de contarlo todos comenzaron a reírse con cierta sorpresa. "El celu era con la huellita. Hablé con un cirujano de ahí y le dije 'hermano, dame el dedo', y me dejó el dedo en una cajita", lanzó. Sin poder creerlo, los integrantes del programa comenzaron a preguntarle si era verdad y Granados contestó que sí. "Hasta que le cambié la contraseña usaba ese dedito. Después lo vendí", agregó el conductor de ESPN Play Room refiriéndose al celular. Si bien desde la cuenta de Instagram del ciclo no dejaron lugar a la duda con esta anécdota, algunos comentarios de la gente indican que se trató de una broma por la cuota de humor que le puso a la situación.