Migue Granados dijo lo que nadie esperaba de Luzu TV: "Te lo juro"

Olga, el canal de streaming de Migue Granados, fue distinguido por la Legislatura porteña y el humorista tuvo una inesperada reacción. El comentario sobre Luzu TV que causó sorpresa.

Migue Granados incursionó en el mundo del streaming y su aparición no pasó desapercibida. A un un poco más de tres meses del lanzamiento de Olga, el proyecto ya fue distinguido por la Legislatura porteña, que declaró al canal de interés cultural y para la comunicación social. El conductor y humorista habló de este logro con Intrusos y dijo lo que nadie esperaba sobre Luzu TV.

El medio creado por Nico Ochiatto es uno de los más populares, pero en cuestión de semanas Olga y Soñé que Volaba, el ciclo que conduce Granados, se posicionó como un fuerte competidor. "Queda claro desde sus primeras emisiones que Olga vela por la calidad del contenido, no sin adentrarse, también, en temas de interés social: médicos que enseñan a hacer RCP en vivo, bomberos que contextualizan su labor diario y explican cómo accionar en caso de emergencia, salud mental e información fundamental sobre el HIV en nuestra sociedad son solo algunos de los puntos que fueron destacados por los seguidores de Olga desde el comienzo de la programación", fueron los argumentos que esgrimió la legislatura para la condecoración.

El reconocimiento causo polémica por el poco tiempo que lleva Olga al aire y un cronista del programa de América TV fue en busca del hijo de Pablo Granados para hablar al respecto. Fiel a su estilo, el conductor tuvo una divertida reacción: "Ser parte de la cultura es una responsabilidad muy grande, para los que lo somos Jorge Luis (Borges), yo, Cortázar...".

Luego, ante la pregunta de cómo se tomó la noticia, sostuvo: "Me simpatizó, después como que en Twitter lo toman como político, de un lado y del otro. Está tan politizado que ya deja de ser un mimo, y pasa a ser un lugar de cultivo para bardear, y a mí me chup... los dos huevos". Y luego remarcó: "No me cambia el día. Me cambia el día que hoy me vienen a cambiar las griferías de casa".

A continuación, se puso más serio y subrayó que el tema de los streamings no le afectan: "Me afectan que me encasillen en lugares políticos". "Nosotros, puertas adentro, lo estamos re disfrutando. No estamos subestimando el reconocimiento", resaltó. No obstante volvió a ironizar con uno de los comentarios que más impactó causó. "Para mí se lo tendrían que haber dado a Luzu, que está hace más tiempo, lo ven mucho mejor, y no a nosotros", expresó buscando la mirada cómplice del notero.

Ante dicha respuesta, el cronista le preguntó: "Hubieses preferido que se lo den a otro para que no hablen tanto". "Sí sí, prefiero estar liviano a que me den premios. Te lo juro, boludo. Antes que me den un Martín Fierro, 'a ver cómo está vestido. Uh está con el jogging todo cagado'. Prefiero que no hablen antes que ganar algo. Pero poner las griferías que me vienen hoy, no sabés lo que son", cerró.

Migue Granados se animó a decir lo que todos piensan de Tinelli

Migue Granados es un humorista y conductor que pegó el salto a la fama en SIn Codificar, cautivó a todos junto a Martín Garabal en Últimos Cartuchos y ahora brilla en su propio canal de streaming: Olga. En este contexto de máximo furor por su actualidad, brindó una extensa entrevista a la revista Rolling Stone donde repasó no solo su carrera, sino la de figuras exitosas de la televisión como Marcelo Tinelli, sobre quien lanzó un comentario que todos piensan.

"Yo creo que pegué en el palo y pude saltar. El bicho de tele, que solamente es de tele, que quedó ahí encasillado, ahora está con mucha bronca porque está pasando la ola, la cosa va por otro lado", analizó Migue respecto a sus inicios en la televisión y cómo fue cambiando a otro tipo de campos como, por ejemplo, el mundo del streaming. En ese momento, se dispuso a hablar del paso del tiempo y cómo éxitos terminaron quedando obsoletos. Al respecto, Granados se atrevió a hablar de Tinelli, figura a la que conoce desde muy pequeño debido a que su padre, Pablo Granados, fue una de las estrellas de Videomatch.

"Algo que a mí me preocupa mucho, que espero que no llegue el momento en el cual tenga que saber bajarme a tiempo. Hay un pasito corto entre dejar una historia bien contada o pasar a ser un meado al que ya la pendejada lo detesta", sostuvo. Allí fue cuando se acordó de Tinelli, ya que en el último tiempo fue muy criticado por los formatos que utiliza en sus programas, más teniendo en cuenta el regreso del Bailando 2023.

"Marcelo si se hubiese retirado hace diez años sería, en los libros, el mejor conductor. Ahora la pendejada decide qué es la que va. Y no puede acercarse a una red social", remarcó Granados. Por el contrario, elogió a Mario Pergolini porque "no quiere hacer más de lo que le toca ser hoy. El tipo se banca llamar a alguien para su radio y que mida más que él. A mí me pasó". Y añadió: "Para mí eso lo aprendió metiéndose en el orto el ego. Debe ser muy difícil para una figura tan grande como Marcelo, Mario, Susana, no sé, quien sea, no entregar el trono sino asumir que le toca a otro".