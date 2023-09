Migue Granados se atrevió a decir lo que todos piensan de Tinelli: "Meado"

Migue Granados brindó una entrevista exclusiva para la revista Rolling Stone y expuso a Marcelo Tinelli de la manera menos pensada. El comentario del humorista sobre el conductor del Bailando 2023.

Migue Granados es un humorista y conductor que pegó el salto a la fama en SIn Codificar, cautivó a todos junto a Martín Garabal en Últimos Cartuchos y ahora brilla en su propio canal de streaming, Olga, a través de su ciclo Soñé que volaba. En este contexto de máximo furor por su actualidad, brindó una extensa entrevista a la Revista Rolling Stone donde repasó no solo su carrera, sino la de figuras exitosas de la televisión como Marcelo Tinelli, sobre quien lanzó un comentario que todos piensan.

"Yo creo que pegué en el palo y pude saltar. El bicho de tele, que solamente es de tele, que quedó ahí encasillado, ahora está con mucha bronca porque está pasando la ola, la cosa va por otro lado", dijo Migue respecto a sus inicios en la televisión y cómo fue cambiando a otro tipo de campos como, por ejemplo, el mundo del streaming. En ese momento, se dispuso a hablar del paso del tiempo y cómo éxitos terminaron quedando obsoletos. Al respecto, Grandados se atrevió a hablar de Tinelli, figura a la que conoce desde muy pequeño debido a que su padre, Pablo Granados, fue una de las estrellas de Videomatch.

"Algo que a mí me preocupa mucho, que espero que no llegue el momento en el cual tenga que saber bajarme a tiempo. Hay un pasito corto entre dejar una historia bien contada o pasar a ser un meado al que ya la pendejada lo detesta", sostuvo. Allí fue cuando se acordó de Marcelo Tinelli, ya que en el último tiempo fue muy criticado por los formatos que utiliza en sus programas, más teniendo en cuenta el regreso del Bailando 2023 por América TV.

"Marcelo si se hubiese retirado hace diez años sería, en los libros, el mejor conductor. Ahora la pendejada decide qué es la que va. Y no puede acercarse a una red social", soltó Granados. Por el contrario, elogió a Mario Pergolini porque "no quiere hacer más de lo que le toca ser hoy. El tipo se banca llamar a alguien para su radio y que mida más que él. A mí me pasó". Y amplió: "Para mí eso lo aprendió metiéndose en el orto el ego. Debe ser muy difícil para una figura tan grande como Marcelo, Mario, Susana, no sé, quien sea, no entregar el trono sino asumir que le toca a otro".

Marcelo Tinelli se destapó y contó un impensado fetiche íntimo en Showmatch: "Los dedos"

Marcelo Tinelli es uno de los conductores de televisión más relevantes de la industria en el nuevo milenio, debido a la trascendencia de icónicos programas como Videomatch y Showmatch. Después de un largo tiempo alejado de las cámaras, el bolivarense regresó a la pantalla chica en América TV con su reality show Bailando por un sueño. De esa manera, Tinelli está en el blanco de la prensa desde hace días por sus declaraciones en su programa y recientemente saltó un detalle sobre su vida sexual que dejó mudos a todos.

El padre de Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo recibió en su programa la primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder, y vivió un insólito momento en pleno vivo con la madre del concursante. Tinelli coqueteó con la mujer que también es famosa en redes sociales, con más de 53 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Holder estaba en el estudio de TV cuando en la pantalla de fondo se vio una imagen e su madre y Marcelo, obnubilado por la belleza de la mujer, decidió ir a saludarla en vivo. Gisela Gordillo se encontraba entre el público y, cuando Tinelli se acercó, no se mostró tímida ante las cámaras. "Me encanta que me corten las uñas, que me saquen los callitos, que me chupen los dedos", le dijo el conductor.