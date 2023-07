Guerra de streams: Nico Occhiato picanteó a Migue Granados

El creador y conductor de Luzu TV aprovechó el aire de su programa para hacerle un picante comentario a su colega

Migue Granados lanzó Olga hace poco más de un mes y encendió la competencia entre los canales de streaming. El hijo de Pablo Granados tiene su programa, Soñe que volaba, en la misma franja que el ciclo que conduce Nico Occhiato en Luzu TV y ya se produjo el primer cortocircuito entre ellos.

"Vamos a hacer la nuestra porque, a ver... Vos decís competir o salir a pelearles y estamos hablando de números, porque salir a pelearle hasta me da vergüenza porque a los pibes de Luzu los adoro, a Nico (Occhiato), a Nachito (Elizalde), a todos, Leuco (Diego) es amigo, o sea no va por ahí", indicó Migue en los días previos al gran debut. Sin embargo, parece que los números de visualizaciones conseguidos por el conductor de ESPN Playroom ya surtieron efecto en la expareja de Flor Vigna.

Este miércoles, el conductor de El último pasajero usó su programa, Nadie dice nada, para marcarle la cancha a Granados, sin nombrarlo y con un tono bromista. "Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas", disparó.

A continuación, cuando comenzó a hablar con sus compañeros sobre si agregaban más fechas o no y en qué lugar, Nico lanzó un picante comentario: "No podés hacer un River apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino". La frase llegó días después de que el creador de Olga anunció que planean hacer un festival en el estadio Monumental.

"Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando", agregó y cerró: "De menos a más". ¿Le responderá Migue?

Migue Granados lamentó la primera pérdida de Olga

Migue Granados presentó Olga, su canal de streaming, hace poco más de un mes y ya logró instalarse como uno de los protagonistas de las mañanas. En las últimas semanas, el conductor se volvió viral en reiteradas oportunidades por las llamativas escenas que se vivieron en su show.

Sin embargo, no todas son buenas para el exintegrante de Sin Codificar. El pasado lunes, Julián Lucero, uno de sus compañeros se despidió de Soñe que Volaba: "Me voy por tiempo indeterminado porque tuve varias revelaciones".

"Querida Olga: Sos muy hermosa, gracias por invitarme a tu casa. La gente que vive acá es increíble: @miguegrana y @sofimorandi son las personas más graciosas y con más carga sexual del país", escribió el actor en la carta de despedida que compartió en Instagram. "@lucasfridman siempre mira con cariño y eso es muy difícil de encontrar en alguien. @gonzalonenna es el robot más humano que conocí en mi vida, además es más buen", destacó sobre otros miembros que trabajan allí.

Respecto al futuro del canal de streaming, adelantó: "Hay tanto amor en este lugar que lo único que te queda es crecer y convertirte en una fruta madura que acompañe a la gente en sus horas mejores. Gracias por enseñarme a salvar una vida, además de la mía". Por su parte, Migue le dejó un tierno mensaje en la publicación: "Qué lindo haber jugado un rato con vos papá! Gracias".