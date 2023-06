Migue Granados dijo lo que muchos piensan sobre Luzu TV: "Vergüenza"

El humorista Migue Granados se diferenció del medio de comunicación creado por Nico Occhiato con una contundente afirmación.

El humorista Migue Granados debutó con Olga, su nuevo canal de streaming, y en una reciente entrevista para promocionarlo lanzó un afilado comentario sobre Luzu TV, una de las competencias directas en el mercado de nuevos medios. La contundente definición cuando le preguntaron sobre "pelearle el lugar" al proyecto creado por Nicolás Occhiato.

Granados se refirió a las señales de streaming rivales -el periodista en cuestión hizo hincapié en Luzu TV- y el humorista aprovechó para diferenciarse y marcar el terreno ante la llegada de su nuevo proyecto. "Vamos a hacer la nuestra porque, a ver... Vos decís competir o salir a pelearles y estamos hablando de números, porque salir a pelearle hasta me da vergüenza porque a los pibes de Luzu los adoro, a Nico (Occhiato), a Nachito (Elizalde), a todos, Leuco (Diego) es amigo, o sea no va por ahí", aseguró Migue sobre la puja entre los canales de streaming que emergieron por todos lados.

"Y también tengo la carta de que si me dicen: 'Eh, otro Luzu más', puedo decir que yo lo hice dos años antes que ellos en Vorterix. Pero eso no importa, ahí se generó una magia espectacular y ojalá se genere acá. No es cuestión de competencia y mejor que haya veinte lugares así porque crece para todos", sentenció, picante, ante la posibilidad de que lo tilden de imitador de contenidos, en una entrevista con Los Andes,

Migue Grandos viene de ser padre por segunda vez hace casi dos meses, debido al nacimiento de Benito. "Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, escribió el comediante en sus redes sociales junto a un divertido video de anuncio tiempo atrás para dar la noticia del embarazo.

Migue Granados se sinceró y habló de su adicción: "Ya no aguanto"

"Buenooo 5 días sin fumar! Cuando ya no aguanto y quiero un pucho, ahí mando chicle o caramelo nicotinell comprado en farmacia. Después full voluntad y motivación", manifestó Migue Granados. De este modo, tal y como habló en otras ocasiones, el hijo de Pablo Granados se refirió a su lucha contra el tabaco y dejó un mensaje de perseverancia y constancia para quienes se encuentran en su misma situación.

"Eso, ahí va. Vamos bebé!"; "Vamo Migueee (1 año acá). Meter una actividad física cortita también ayuda a renovar oxígeno en sangre y saca ganas de puchi. Un par de triples y listo"; "vamos, se puede!!! Por experiencia el metodo de Rada me pareció copado, yo usé caramelos y chupetines comunes, vamos si se puede !!!", fueron algunos de los comentarios que recibió Migue Granados en su publicación de Twitter.