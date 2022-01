Mica Viciconte reveló su ritual de la suerte en MasterChef Celebrity

Mica Viciconte contó en MasterChef Celebrity que tiene varias cábalas para triunfar en el certamen.

MasterChef Celebrity propone un ritmo de trabajo bastante acelerado y muchos de los participantes han manifestado en varias ocasiones que suele ser un gran desgaste físico y mental. Algunos, como Mica Viciconte, confesaron tener cábalas o pequeños rituales que hacen a lo largo de la competencia para aferrarse a la sensación de poder controlar su suerte.

Los desafíos se vuelven cada vez más complejos a medida que se acerca la gran final y Santiago del Moro, el conductor del reality, les preguntó uno por uno a los participantes cuáles son sus cábalas o métodos para darse fuerzas a sí mismos.

“¿Alguna cábala o algo, Fonzi?”, le preguntó a Tomás Fonzi. “No creo en las cábalas. Me gusta decirles ‘ceremonia’”, respondió él. Por su parte, Viciconte sí reconoció que tiene algunos rituales que hace durante el certamen. “Mica, ¿tenés cábala, vos?”, indagó Del Moro. “Sí, he tenido. En algunos momentos algunas aparecen. No sé si son tocs o son cábalas, son mambos. Hago la señal de la cruz o toco el piso…”, contestó. Después de pensarlo durante algunos segundos más, reconoció: “Sí, tengo un montón”.

El embarazo de Mica Viciconte: cómo lo transita y los problemas que afrontó

Mica anunció su embarazo a fines de 2021 en MasterChef Celebrity. Sin embargo, explicó que tardó bastante tiempo en contarlo porque los médicos le decían que era posible que tuviese algunas complicaciones durante los primeros tres meses. “Le había preguntado a la obstetra y me dijo: ‘Esperá dos días más y ahí hacete el test’. No quería que me ilusione porque algún estudio no había salido muy bien y era probable que iba a costara”, reveló.

“Yo hice toda la tarea previa, estudios, absolutamente todo. Sentía que había algo que no estaba tan bien, como que lo presentía. Y bueno, el estudio algo habló y cuando lo vi me deprimí. Como que dije: ‘No, no voy a poder...’”, continuó Viciconte. Después de varios días, se hizo el test de embarazo y le dio positivo.

No obstante, sus primeros tres meses fueron algo complejo y explicó que uno de sus estudios no le dio bien. “Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, recordó. Sobre sus cambios hormonales, dijo que “vive llorando” y que se sensibilizó mucho. “De lo que era yo, una persona un poco más fría y dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca, me toca una fibra. Es un momento súper lindo para disfrutar”, cerró.