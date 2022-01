Mica Tinelli reveló que se irá del país: el destino que la espera

Mica Tinelli anunció públicamente que tomó una decisión junto con su pareja, "Licha" López, que cambiará su vida durante un largo tiempo.

Micaela Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, mantiene un contacto bastante estrecho con sus seguidores de Instagram y siempre los mantiene al tanto sobre su vida personal. Durante este último tiempo estuvo adelantándoles a sus fans que el 2022 sería un año con muchos cambios en lo personal y ahora se supo que tomó una decisión muy importante.

Su pareja, el futbolista Lisandro “Licha” López, está en pleno auge de su carrera como futbolista: fue transferido a Xolos de Tijuana y ya decidió que su futuro estará ahí. Cuando salió a la luz esta noticia, los seguidores de Mica se desesperaron por saber si seguiría o no en Argentina.

Inmediatamente, su Instagram se llenó de miles de preguntas al respecto y ella respondió con un video subido a sus hitorias. “No voy a responder todas las preguntas porque me parece que son todas las lindas. Sí me voy a ir a México, obvio”, afirmó. Por ahora, no se sabe la fecha exacta en la que dejará el país ni por cuánto tiempo sería.

Fuentes cercanas a la pareja rumorean que el primero que viajará a México será él y que ella seguirá sus pasos unas semanas después. Mientras tanto, seguirá trabajando de manera virtual con su tienda de ropa, Ginebra, como se vinieron manejando varias marcas y empresas a partir de la pandemia del coronavirus.

El descargo de Mica Tinelli por las críticas a sus cirugías estéticas

Mica recibe bastante a diario agresiones y críticas en las redes por los procedimientos estéticos a los que decidió someterse. Un comentario en particular por parte de una usuaria despertó su indignación y publicó un potente descargo en Instagram a través de un video.

“Yo digo: ‘Hay que reírse’, porque no sabés si de repente te termina dando risa o lástima. Así recibo una cantidad que no se imaginan. Obvio que un montón de lindos y trato de contestar todo lo más que puedo, pero me llega uno de estos y no puedo no compartirlo”, comenzó.

Mica también expresó que lo único importante es que a ella misma le guste su cara y que, a pesar de que es inevitable recibir mensajes así siendo una figura pública, es importante frenar a este tipo de personas. “A esta gente hay que exponerla, justamente, para que vean lo porquería que son. Seguiré exponiéndolos porque los mensajes lindos me los guardo en mi corazón”, cerró.