Mery del Cerro estalló contra sus críticos: "Angustiada y nerviosa"

María del Cerro hizo un fuerte descargo en Instagram contra aquellos que la critican por su desempeño en MasterChef por Telefe. "¿Nacimos cocinando?", se quejó.

María del Cerro protagonizó un extenso y furioso descargo a través de su cuenta oficial de Instagram (@merydelcerrok). Allí, la participante de MasterChef Celebrity 3 Argentina (Telefe) les contestó a quienes la destrozan en las redes sociales por su desempeño en el programa de televisión que conduce Santiago del Moro.

La actriz, modelo y diseñadora de 36 años hizo catarsis a través de la aplicación que más utiliza con respecto a los padecimientos por formar parte del reality show de cocina que suele liderar el rating en la pantalla chica nacional. Tanto las críticas como algunas otras situaciones vividas al aire y detrás de las cámaras hicieron que ella reconociera que, a veces, no la pasa bien en el ciclo que cuenta con el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

La concursante del famoso certamen culinario comenzó: "Pensaba en lo poco acostumbrada que están las personas que consumen la tv/medios de comunicación a ver a 'famosos' llorando por lo que sea: impotencia, angustia, emoción o felicidad". Y siguió con una pregunta irónica de "¿les parece raro o poco común entonces que lo primero que sale es la crítica y juzgar al otro? Es fácil hacerlo atrás de un teléfono". "¿Todos nacimos cocinando? ¿Todos somos tan fuertes y nadie llora nunca?", protestó.

"¿Saben qué? Yo soy esto que ven a flor de piel, nunca pude caretear nada, se me notan las cosas que me pasan, fui siempre así y voy a seguir siendo yo", continuó con un tono fuerte. Además, María del Cerro reconoció: "Entré en MasterChef porque era un desafío nuevo, un área desconocida para mí. Si, al principio me ganaron los nervios, el no saber, la frustración, etc. No la pasé bien en el arranque, realmente estaba muy angustiada y nerviosa. Cada vez que pasaba adelante se me aflojaban las piernas del miedo. Pero como siempre en mi vida voy para adelante. Empecé a estudiar y a aprender mucho por fuera del reality".

"Yo quería afrontar este desafío, no para agradar o para ser aprobado por otro, lo hago para mí, para superarme a mí misma. Elijo seguir esforzándome en algo que me cuesta muchísimo, pero le doy pelea porque siempre fui así en mi vida con todo", profundizó la presentadora, que también aseguró sentirse "orgullosa" de saber que puede "seguir adelante después de varias caídas".

La ex Casi Ángéles amplió: "¡Soy extremadamente sensible! ¡Mi mamá es igual! Y muchas veces fui muy exigente con ella o juzgué su extrema sensibilidad. Hoy me encuentro así, por primera vez con el corazón abierto, en este programa mostrándome al 100 en mis virtudes y mis debilidades. Por momentos desbordo".

Por otra parte, "Mery" del Cerro admitió que ella "al principio hacía fuerza para controlar y reprimir el llanto, el enojo, el miedo, la vergüenza, trataba de ser dura. Sufría mucho los comentarios en las redes y las opiniones, como si muchos supieran cocinar a la perfección o si nunca les diera miedo algo y pudieran llorar".

María del Cerro se descargó en Instagram por lo que sufre en MasterChef por Telefe.

"Después entendí que yo era así, le guste a quien le guste. Con cosas buenas y malas. No podía seguir permitiendo sufrir y no disfrutar lo que hacía por el miedo al ´qué dirán´. Me apoyé mucho en mi familia y en mis seres queridos", amplió la protagonista en su descargo, antes de mencionar a cada uno uno de los allegados que colaboraron para que saliera adelante.

A puro detalle, la actriz aseguró qué le ocurre en la competencia gastronómica: "Me sigue pasando adentro: nervios, me vibra el cuerpo, el corazón. Cada vez que voy adelante con el plato hasta el jurado, no entienden cómo me late el corazón. Para muchos seré 'la llorona' y será fácil criticarme desde afuera, pero soy real y me muestro como soy sin reprimir mis sentimientos".

"Hoy estoy muy feliz en MasterChef, aprendiendo mucho y encontrándome en lugares profundos, y no me quiero ir. Sufría por no saber empanar una milanesa y hoy lo veo como todo lo que aprendí desde ese entonces", aseveró.

Por otro lado, María del Cerro repasó brevemente su carrera en los medios: "Desde que trabajo nunca me quedé en un lugar, siempre fui por más. Empecé como modelo, después el desafío de la actuación, el baile, la conducción, tengo mi colección de bikinis diseñadas por mí, ahora la cocina y así seguiré". Además, se definió como "una apasionada y agradecida de la vida" por todo lo que le dio. "Miro para atrás y no lo puedo creer, todo lo que soñé lo fui consiguiendo con esfuerzo y trabajo, y eso no me lo quita nadie", se alegró.

María del Cerro les dio un consejo a sus seguidores

De paso, la presentadora les hizo una recomendación a los fanáticos que la siguen ya que expresó "que nadie les diga que no pueden, que son un desastre, que se vayan del lugar donde están o que no sirven para nada. Vayan por lo que quieran, esfuércense, salgan de su zona de confort aunque les cueste para explorar otras cosas que seguramente los harán muy felices y no lo hagan para los demás, háganlo por y para ustedes".

"Mi deseo es que seamos más empáticos. Que no juzguemos la vida del otro, miremos para adentro antes de atacar al otro", pidió finalmente, por lo que solicitó hacer "ese ejercicio" para ir "a menos enojos y más alegrías, tanto el que critica con esa mala energía como el que la recibe". Y completó: "Para serles sincera, a mí la crítica me destruye, no me hace bien. Por más que hoy entienda mejor y me enfoque en mí, es inevitable que te haga mal. Busco fuerzas y, aunque duela, seguir siendo yo".