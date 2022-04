Melody Luz expuso el accidente escatológico de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Melody Luz se vengó de Alex Caniggia contando un detalle escatológico sobre él en El Hotel de los Famosos.

Melody Luz, participante de El Hotel de los Famosos (El Trece), no estaría pasando por un buen momento en el reality. Después de haber visto a Alex Caniggia, con quien tuvo una noche romántica, besando a su rival “Majo” Martino, la tensión entre ambos fue creciendo cada vez más. Es por esto que decidió exponer un detalle muy íntimo sobre Caniggia.

La rivalidad entre los participantes del programa crece cada día más. Desde que Melody tuvo que ver en reiteradas ocasiones a Caniggia con “Majo”, las internas entre los participantes empezaron a salir a la luz. Esta vez, la bailarina expuso a Caniggia contando un accidente escatológico que tuvo en el programa.

El hermano de Charlotte Caniggia debió ausentarse en varios momentos del reality por estar con problemas estomacales. Por esta razón, se quedó descansando en lugar de hacer las tareas que le correspondían. En su reemplazo, quedó Silvina Luna, quien guió al resto de sus compañeros para cumplir con todas las tareas de convivencia.

“Qué bueno que los crucé, chicos, porque necesitan saber que Alex tapa, con su perfume, todos los pedos que se tira. Tremendo. Todo el tiempo. Eso”, reveló Melody frente a las cámaras. Más tarde, Silvina contó que Alex “estaba con un problema intestinal”. “Lo encontré en el baño bastante descompuesto. Está yendo mucho de cuerpo. Lo voy a ir a buscar y vamos a hacer el trabajo de afuera de la cocina. Así empezamos ya a distribuir”, expresó.

El día en que Melody Luz encontró a Alex Caniggia en la cama con “Majo” Martino

En uno de los episodios anteriores, la bailarina estaba realizando tareas de limpieza en las habitaciones cuando, de repente, entró al cuarto y encontró a Alex en la cama con “Majo” haciéndose “cucharita”, acariciándose y hablando en voz baja. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con ‘Majo’, que estén cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, declaró.

Aunque intentó mostrarse comprensiva, su rostro no indicaba lo mismo. “No me molesta que la gente no se levante a horario, no me parece que yo tenga que obligarlos, así que si se quieren quedar, son huéspedes, pueden hacerlo”, agregó. Cuando llegó Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, Melody protestó y le dijo: “Es la única cama que no puedo hacer”. “Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos”, le contestó Oliveri. “No, no. Por eso no los obligué ni nada”, cerró Luz.