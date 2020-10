"Dios no es peronista", sentenció el bailarín macrista.

Maximiliano Guerra despotricó contra la gestión de Alberto Fernández y militó a Patricia Bullrich, en un mano a mano con Viviana Canosa. Además de deslizar una posible candidatura a un cargo político, el bailarín macrista arrojó una insólita teoría sobre Dios que impactó a la conductora: "Dios no es peronista".

"Hay que tener una política de estado, tenemos que saber a dónde queremos llegar con nuestro país y tener una meta. Después, bueno, es democracia. Pero no nos perdamos en el camino. Creo que hace mucho tiempo que estamos perdidos", comentó Maximiliano Guerra, en "Nada Personal" (El Nueve), el lunes pasado.

Profundizando sus críticas hacía la gestión de Alberto Fernández y puntualmente al discurso que dio en el marco del Día de la Leatad -en donde aseguró que "Dios debe ser peronista"-, sentenció: "Dios es Dios, porque debe haber peronistas que deben ser judíos, Dios no es peronista. No pasa por ahí el discurso, a veces nuestros políticos equivocan la palabra cuando quieren decir cosas fuertes".

"Todos somos ciudadanos que tenemos derecho a decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Para mí, el 12 de octubre fue una gran marcha. Yo vi mucha alegría en la gente, más allá de sus preocupaciones, vi gente de todas partes. Me parece válido que la gente pueda expresarse y decir lo que piensa", añadió Guerra.

Luego, el bailarín deslizó su interés por iniciar una carrera política a raíz de su buena relación con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, actual presidenta de Juntos por el Cambio. "Conozco a Pato (Bullrich) hace muchos años, en varias reuniones estuvimos juntos, ahora nos empezamos a juntar de nuevo. Nos juntamos, hablamos y tenemos grupos. Yo siempre fui un tipo muy comprometido con la sociedad, solidario y siempre hice mucha beneficencia", comentó.

"Mi carrera política tiene que ser a partir de lo que yo pueda dar, de mis capacidades. Cuando el PRO con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio decidan cómo van a ser las listas, si creen que mi lugar está en una lista, lo pensaré, siempre y cuando me sienta con la capacidad de poder cumplir con eso, pero no es una cosa que piense ahora. Yo me tiré a la pileta a nadar con toda la gente que tiene que salir de este bardo". cerró, abriendo la puerta a una candidatura.