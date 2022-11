Maxi explotó y rompió en un llanto desconsolado tras la salida de Juliana de GH: el video

El concursante de la décima edición de Gran Hermano en Argentina se mostró devastado por la salida de Juliana, su novia dentro de la casa de Telefe desde los primeros días de su estadía.

La salida de Juliana de Gran Hermano generó una gran angustia en Maxi, quien fue su novio desde los primeros días dentro de la casa de Telefe. La joven se convirtió en una de las menos queridas del reality show en las redes sociales por llevar y traer información de grupo a grupo.

A pesar de las fuertes críticas que "Tini" recibió en Twitter por sus actitudes dentro de la casa, la concursante recibió un 57% de los votos negativos, lo que significa una cifra chica en comparación con Juan o "la Tora", quienes fueron votados con más del 80% del público.

Las cámaras de Gran Hermano captaron a Maxi tras la salida de Juliana, acostado solo y en medio de un fuerte ataque de llanto, a modo de descarga de su angustia y bronca por lo ocurrido con su pareja. Maxi y Juliana se mostraron acaramelados y comprometidos desde el comienzo de su relación, que escaló cada vez más hasta oficializar su noviazgo. La joven se despidió de Maxi con la frase: "Nos vemos afuera, amor", en alusión a que lo esperará el tiempo que le quede dentro de la casa y su vínculo de amor continuará en el exterior de la misma.

"Yo venía de un 2021 que me re cagó a sopapos, con tres pérdidas terribles, así que estoy feliz de estar acá adentro y que no me hayan agarrado bajones", soltó Juliana en diálogo con Santiago del Moro antes de que el conductor anunciara quién abandonaría la casa de Gran Hermano.

Marcela Tauro contó por qué no puede estar en Gran Hermano

La histórica panelista de Intrusos fue convocada para ser parte de los debates de Telefe pero debió rechazar esa propuesta por cuestiones contractuales con América TV. "Fui convocada para el panel de Gran Hermano pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más. Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso", comenzó la personalidad de televisión, con tono de enojo. Y sumó: "Disfruté mucho el programa y dije bueno, quiero que se luzcan todos, el cierre es buenísimo. Me parece que ninguno quiere competir con otro. Entendimos que todos se pueden lucir desde su lugar, que se luzca ella que es la conductora, podemos estar un día más efusivos que otros, eso sí".