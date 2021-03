Internas en MasterChef Celebrity 2: Georgina Barbarossa hizo que eliminaran al "Loco" Dalla Libera.

Tras una primera semana de pruebas "filtro", MasterChef Celebrity 2 tuvo su primera gala de eliminación y Mariano "Loco" Dalla Libera fue el primer eliminado de la competencia. Sin convencer a los jurados con sus platos, el amigo del "Turco" García dejó el delantal para abandonar el estudio de Telefe. Lamentándose, Georgina Barbarossa reconoció que la culpa de la suerte del exfutbolista fue totalmente suya: "Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía".

A simple vista el desafío de preparar un pastel de papas reversionado y tres croquetas no parecía tan complejo, aunque los famosos tuvieron complicaciones a la hora de picar la carne, pelar las papas y distinguir entre un buñuelo y una croqueta. Fernando Carlos, Sol Pérez, Hernán "Loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Daniel Aráoz, Andrea Rincón, CAE y Dalla Libera intentaron deleitar al jurado con el clásico de la cocina hogareña.

La falta de ingredientes, los nervios y los caprichos del jurado hicieron que los ocho sentenciados vivieran momentos de tensión en el estudio de Telefe. Uno de ellos fue el ex Racing Mariano Dalla Libera al pedir ayuda a su compañera Georgina Barbarossa, que miraba el desafío desde el balcón de salvados.

Con los consejos de la actriz, Mariano presentó unos platos duramente criticados por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. "Impasables" fue el término que el jurado eligió para calificar las croquetas y el pastel de papas. “Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía. Si vuelvo alguna vez al balcón no voy a abrir la boca nunca más”, admitió Georgina, ante la mirada indignada del exfutbolista.

Otros participantes como Sol Pérez se quejaron del bullicio que los salvados hacían en el balcón, que apuntó contra los comentarios críticos de Flavia Palmiero, Dani “La Chepi” y Georgina Barbarossa: “Escucho todo lo que está diciendo el balcón y me pone muy nerviosa, ‘cortá la papa’, ‘tapá la olla’. No voy a escuchar nada de lo que dicen arriba, voy a meter la papá así y si no se hace después veré”.

Siguiendo con los reproches, el periodista Fernando Carlos -que había dicho que el balcón era "un enemigo”- recibió el contundente apoyo de Germán Martitegui, que se metió en el conflicto, liquidando al balcón y tensionando al participante: “Ya que le ponen tanta onda, el chico está haciendo buñuelos en lugar de croquetas y nadie le dice nada. Tanto cotorrerío acá arriba para no hacer nada...”.