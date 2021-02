MasterChef Celebrity 2: Andrea Rincón habló de su relación Germán Martitegui, el jurado más temido.

Luego de un año triunfante con "MasterChef Celebrity" Telefe ya comenzó las grabaciones para la segunda edición del exitoso reality que pone a los famosos en la cocina. Mientras crece el suspenso en torno a la fecha de salida del programa, la participante Andrea Rincón soltó un comentario sobre Germán Martitegui que encendió la alerta en los televidentes. "Tiene algo personal conmigo", sentenció la actriz.

Nuevamente con Santiago del Moro en la conducción y con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en los roles de jurado, "MasterChef Celebrity 2" está delineado para ser un nuevo hit televisivo. Calentando la previa, Rincón concedió una entrevista a "Buen Telefe", en donde respondió un curioso ping pong de preguntas en las que se refirió a su vínculo con Martitegui de una forma para nada amena.

Cuando le preguntaron a quién le temía, Andrea Rincón se mostró muy decidida y sentenció: “A Germán, pero no sé si es temor. Siento que tiene algo personal conmigo y no es que lo siento, estoy segura”. La expareja del "Mono" de Kapanga es conocida en el ambiente artístico por siempre ir de frente con sus ideas, condimento que en el reality podría despertar algunos roces con los famosos.

Flavia Palmiero, Juanse, Daniela La Chepi, Sol Pérez, Mariano Dalla Libera, Gastón Dalmau, Alex Caniggia, Hernán El Loco Montenegro, Hernán Cae, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O'Donell, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán y Carmen Barbieri son el resto de los participantes que junto a Rincón se pondrán el delantal de cocina. En el caso de la participación de Barbieri, todavía resta saber que ocurrirá ya que se encuentra internada debido a una complicación que le generó el coronavirus.

Sin fecha por el momento se prevé que "MasterChef Celebrity 2" arranque a transmitirse en marzo del 2021, aunque Telefe no dio más precisiones al respecto. Hace unos días, Marina Calabró hizo una jugosa revelación sobre los sueldos de las figuras e indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.