Maru Botana, nuevamente protagonista de una grave denuncia: "Ella sabe lo que es"

Damián Pier Basile, el ganador de la segunda temporada de Bake Off desacreditó a la chef macrista Maru Botana y su polémica receta de macarones de cacao.

Damián Basile de Bake Off volvió a apuntarle a Maru Botana por una receta que hizo en Instagram con unos macarones que no salieron del todo bien. "Lo que me indignó es que mucha gente que ve esa receta va a tirar mucha mercadería que es carísima", sentenció el pastelero amateur, muy enojado por la estafa de la chef macrista.

Días atrás Maru Botana publicó en su cuenta de Instagram una receta de macarones de cacao. La experta cocina mostró cómo quedaron ante cámara, pero al final del video subió una imagen muy diferente del producto terminado. Y Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argnetina, salió a criticar fuertemente a la pastelera. "Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos", expresó el campeón del reality en una storie.

Pero el tema no finalizó allí, hoy en Intrusos (América TV), el joven volvió a tirar su bronca contra la reconocida cocinera. "El mensaje que yo di es el que explicaron un montón de profesionales. Pero bueno, me agarraron a mí. El problema fue todo, el procedimiento estaba mal, el relleno estaba mal, lo puede decir cualquier profesional, yo no lo soy, pero lo sé, te lo digo porque he probado mil veces de hacerlo, y hasta que me salió tiré un montón de macaron", dijo en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Intrusos.

Y agregó: "Lo que me indignó es que mucha gente que ve esa receta va a tirar mucha mercadería que es carísima, porque también hay un montón de gente como yo estuve donde los cursos son muy caros, intenté mucho y en cursos se me iba el 20% de mi sueldo".

"Realmente son muy difíciles y entiendo que le puede salir mal, pero si vos tenés un compromiso con la gente, un millón y medio de personas que te siguen porque quieren hacer recetas, no los muestres si te salieron mal o aclaralo. A todos nos pasa, ella viajó por el mundo y ella sabe lo que es un macaron. Lo que me indigna que haya tantos emprendedores que se matan por vender algo", enfatizó, indignado por la estafa de Maru Botana..