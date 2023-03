Martina de Gran Hermano contó su experiencia con Jey Mammón: "Las vueltas de la vida"

El humorista criticó a la concursante de Gran Hermano hace meses y ella le respondió con todo. Martina Stewart fulminó a Jey Mammón tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

Martina Stewart Usher de Gran Hermano apuntó contra Jey Mammón tras la denuncia de Lucas Benvenuto al humorista. La exparticipante del reality show de Telefe recordó una críticas que el músico le había hecho por sus comentarios discriminatorios hacia algunos sectores de la comunidad LGBT+ y explotó de bronca.

"Jey Mammón salió a atacarme y a ofenderme con la bandera de mis dichos, la verdad que estoy sorprendida, una persona que sale a atacarte y ahora es corrida de un programa por estar con un menor de 14 años, cómo son las vueltas de la vida, ¿no?", comenzó su descargo la influencer.

Martina contó que Mammón no la invitó a su programa, La Peña de Morfi, cuando todos los eliminados de GH iban al ciclo dominical. Y sumó: "Defendiendo no sé qué ahora, una persona que te ataca por tus dichos y ahora es corrida por acciones, nada más que acotar", en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Y cerró: "Una persona como esa que me critique termina hablando bien de mí, ¿con qué cara saliste a hablar de mí? ¿Con qué ejemplo? A mí me chupan un huevo las críticas".

"A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar", había enunciado Martina en el comienzo del reality, por lo que tanto Mammón como muchas personas la criticaron de manera pública.

Las palabras de Nazarena Vélez sobre la denuncia a Jey Mammón

"Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al 'Chino' (su hijo) de Jey, me paraliza", comenzó su descargo Nazarena Vélez, íntima amiga de Jey Mammón hasta hace algunos días. Y siguió: "Creo cada palabra de Lucas y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera. Que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos. La basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida".