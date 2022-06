Martín Bossi ante una situación inesperada: "Lamentablemente tuvo un accidente"

El humorista dio una entrevista donde contó con lujo de detalles una situación que deberá enfrentar.

Martín Bossi brindó una entrevista donde reveló con lujo de detalles una situación que deberá enfrentar próximamente. El cómico que la rompe en el teatro se propuso un nuevo desafío que lo llevará al límite a nivel profesional.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Martín Bossi rompió el silencio sobre cómo se prepara para formar parte del elenco de Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2: "Bien, Adriancito(Suar) me llamó para hacer 8 o 9 capítulos. Yo estoy haciendo teatro, asique es muy difícil combinar la ficción, no puedo estar todo el año, pero estoy sí, 8 o 9 capítulos disfrutando".

Con respecto a cómo será su personaje, Martín Bossi reveló: "Es un cómico de los '80 muy exitoso, muy popular, que tiene una debacle porque con el tema del alcoholismo, lamentablemente tuvo un accidente. Se la pegó con un poste y se murieron su hija y su esposa. Al tipo lo repatría, lo trae de vuelta, Horacio (El productor), lo rehabilitan y lo hacen debutar en el teatro, en una revista".

Sin embargo, no todo es color de rosas para el personaje que interpretará Martín Bossi. "Dos días antes del estreno desbarranca de vuelta y empieza a consumir alcohol, se quiere suicidar desde arriba de una parrilla, problemas de conducta, sale con la esposa del productor, se enamora de una joven, muy desprolijo, pero bueno...una historia muy cargada", reveló el imitador.

Martín Bossi se refirió a su presente laboral

Con respecto al desafío de encarnar a un capo cómico siendo en la vida real un humorista, Martín Bossi expresó: "No me considero un capo cómico, es un piropo muy grande, pero sí conozco ese mundo. Conozco el mundo de aquellas personas que hacen reír y la oscuridad que hay detrás de tanta luz, asique hay ciertas cuerdas que son familiares para mí".

Martín Bossi se refirió a la posibilidad de volver a hacer ficción de manera permanente: "Yo a esta altura de mi vida me quiero divertir y aparte el elenco tiene toda la onda, la producción, me tratan divino. Seguramente si garpa, si no lo matan, si no muere el personaje, voy a volver".

El humorista reveló que en partes añoraba volver a hacer televisión: "Sí, extrañaba. Extrañaba en realidad compartir. Lo audiovisual es importante, es hermoso, la verdad que un poquito a mí me gusta. Pasa que estoy todo el día con el teatro, termino tarde y hoy me levanté a las 6 de la mañana. Pero sí, lo extrañaba, extraño estar entre amigos, colegas, actores".