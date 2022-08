Mariano Martínez filtró un video romántico junto a Lali Espósito

Mariano Martínez sorprendió a Lali Espósito y publicó un video romántico de los dos juntos.

Lali Espósito y Mariano Martínez no terminaron su relación en buenos términos. La cantante habló al respecto en reiteradas ocasiones, dejando en claro que no le había quedado un buen recuerdo de su vínculo. Ahora, seis años después de su ruptura, Mariano sorprendió a Lali con un extraño posteo en sus redes sociales.

Cabe destacar que durante estos últimos años, Martínez fue objeto de burlas en Internet en varios momentos por las particulares fotos y videos que publica. Esta no fue la excepción: sin contexto alguno, el actor publicó un recuerdo de sus escenas románticas con Lali en Esperanza Mía, novela en la que trabajaron juntos.

"En la novela Esperanza Mía, que protagonizamos con @lalioficial donde me tocó también hacer este tema", posteó Martínez junto con el video. Aunque etiquetó a Lali, la cantante ignoró el posteo y no le comentó nada. La publicación se llenó de comentarios de críticas por parte de los fanáticos de Espósito, especialmente porque al momento de su ruptura el actor se había referido a la cantante como "una nefasta".

"Gracioso, pero no gracioso de risa... gracioso de raro", comentó una usuaria, haciendo referencia a un meme de TikTok. "Yo acá, esperando el drama que se va a armar", adelantó otra seguidora. Por otro lado, otros internautas le dejaron comentarios de cariño, como "esta novela fue lo más, los dos son unos genios", "hermosa novela" y "no me canso nunca de mirar esa novela".

Las declaraciones de Lali Espósito sobre Mariano Martínez

Lali Espósito suele esquivar los escándalos mediáticos, aunque recientemente hizo referencia a su vínculo con Mariano Martínez de una manera muy sutil. Vero Lozano la entrevistó en su programa, Cortá por Lozano (Telefe), y en un momento de la conversación la cantante habló sobre cómo se maneja en sus redes sociales y con quiénes elige interactuar.

"Hay gente a la que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", expresó la artista. Lozano se dio cuenta inmediatamente de que estaba hablando de su ex, por lo que le preguntó: "¿Alguien que está tatuadito? ¿Uno que se tatuó y hace taekwondo?". Lali soltó una risa nerviosa y si bien no lo afirmó, tampoco lo negó y rápidamente cambiaron de tema.

Por su parte, Martínez fue consultado al respecto durante una nota con Socios del Espectáculo (El Trece). Allí, aseguró que "está todo más que bien" con Lali y que tiene "buenos recuerdos" de la cantante hasta el día de hoy. "Los recuerdos que por ahí nos hicieron doler, son cosas que pasan a veces en las parejas, en las relaciones. No puedo estar en la cabeza de ella. Después de tanto tiempo, no puedo suponer. Yo suelto, dejo correr y para mí es una vuelta de página", concluyó el actor.