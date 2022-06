Mariano Martínez contó la verdad de su ruptura con Lali Espósito: "Son cosas que pasan"

Mariano Martínez habló sobre su escandalosa ruptura con Lali Espósito, a seis años de su separación.

Mariano Martínez se abrió sobre su relación con Lali Espósito, con quien estuvo en pareja durante un año desde que grabaron juntos la novela Esperanza Mía en 2015. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, Lali aseguró que su relación con Mariano no fue sana y que la pasó muy mal.

En su momento, el actor la acusó de mentirosa y dijo que era una "nefasta y despechada". Seis años después, Martínez asegura tener buenos recuerdos con Lali a pesar de que ya cortaron todo tipo de contacto, nunca más volvieron a hablar del tema y hasta dejaron de seguirse en Instagram.

El actor fue entrevistado por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), quien le preguntó: "¿Te dolió que las cosas se pusieran ásperas?". “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo... Yo siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas”, respondió Mariano.

En este sentido, aseguró que por su lado "está todo más que bien". "Tengo buenos recuerdos. Los que por ahí nos hicieron doler, son cosas que pasan a veces en las parejas, en las relaciones", siguió. Sin embargo, explicó que nunca más volvieron a conversar sobre lo sucedido.

Cuando Karina Iavícoli le preguntó si se seguían en Instargam, Martínez dijo que no. Y sobre la perspectiva de la artista sobre su relación, el actor sostuvo: "No puedo estar en la cabeza de ella. Después de tanto tiempo, no puedo suponer. Yo suelto, dejo correr y para mí es una vuelta de página". Por otra parte, se mostró abierto a la posibilidad de volver a actuar con ella en algún proyecto actoral en el futuro.

La palabra de Lali Espósito sobre su relación con Mariano Martínez

Lali, por su parte, en varias entrevistas contó que tuvo "una relación tormentosa" con Martínez, quien le hacía varios planteos y escenas de celos a diario. En 2016, la actriz había contado en diálogo con Caras que nunca antes había vivido "una situación en la que no te crean, de tener una pareja donde los celos predominaban".

"He tenido pocos novios, todos han sido de larga duración, y no es que tenga muchas experiencias, pero por primera vez en mi relación pasada me sentía que tenía que pedirle a alguien que me creyera, con lo transparente que soy", detalló la artista. Es por esto que escribió Cree en mí, canción inspirada en la experiencia que tuvo con Mariano. En una parte de la canción, Espósito canta: "Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más".