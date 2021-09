Mariano Iúdica se hartó y cruzó a Chiche Gelblung en vivo: “Peleador”

El conductor de televisión le paró el carro a su panelista. Chiche Gelblung y Mariano Iúdica son compañeros en Polémica en el Bar.

Mariano Iúdica lanzó un picante comentario hacia Chiche Gelblung, luego de una discusión sobre el significado de un término empleado en un audio viral. Los conductores de televisión discutían sobre la polémica originada por el grupo de WhatsApp de madres, donde una de ella utilizó “mamá luchona” para insultar a otra.

“No flaca te re confundiste. Yo con mamás luchonas no converso”, decía una de las miembros del grupo de madres y la otra respondió: “¿Mamá luchona me decís a mí?, con esa cara de frígida. Pelotuda. Ya nos vamos a ver y más te vale que me lo digas en la cara”. Ante esta realidad, en Polémica en el Bar comenzaron a sacar conjeturas sobre el significado del término utilizado por la primera para degradar a la otra.

“Lo que dispara la ira es el tema del término ‘mamá luchona'. Para todos es una mamá que es luchadora pero en este caso es un término ofensivo pero de un nivel de discriminación severo. Si buscamos en internet, una mamá luchona es una 'villera sin marido, que deja a sus críos con sus madres y con la asignación de sus hijos se va a comprar un shortcito 2 talles más chico'. Empezó en México y después el término llegó a Argentina”, lanzó Iúdica y Chiche respondió: “¿Como va a saber lo que significa en México?. Mamá luchona es una madre soltera”.

Lejos de quedarse callado, el presentador arremetió contra el panelista y sentenció: “En Argentina ya hace dos años que se utiliza. Evidentemente no es madre soltera boludo, porque la tipa si se enojó es por madre luchona. Que chabón peleador”.

La emoción de Mariano Iúdica tras vacunarse contra el coronavirus

Hace algunos meses, Mariano Iúdica pronunció un contundente discurso sobre la inoculación contra el coronavirus. “Astrazeneca, señoras y señores. La que se hizo en Argentina, en Garín, partido de Escobar. Mi mujer, que tiene un sentido común superlativo, nos prohibió ir a cualquier aeropuerto a toda la familia, aunque nos costara la vacuna. Porque a lo mejor ese aeropuerto nos podía costar la enfermedad. ‘Nosotros nos la vamos a dar acá, como hacen todos los argentinos, no nos vamos a ningún lado’, me dijo”.

“Le quiero agradecer al centro de jubilados Esquiu, ahí en Munro, por la contención que te dan desde que llegas. Es espectacular la atención, la paciencia. Sabés las cosas que vi y escuché, ¿no? Gente que va sin el turno, otros que decían: ‘No, yo esa quiero... Yo quiero ponerme la de coso, yo me quedo acá hasta que llegue”, contó, enojado, Iúdica.