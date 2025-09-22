Mariano Grondona y una inesperada noticia para la televisión.

Mariano Grondona es noticia por un inesperado episodio sucedido al aire de El Trece. Las cámaras se encontraban en Barrio Parque atentas a lo sucedido con Pampita y el robo en su casa, cuando de repente apareció Elena Lynch. Ella es la vecina de Carolina Ardohain y esposa de Grondona, por lo cual los periodistas le consultaron sobre la salud del conductor y ella respondió con sinceridad.

“Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre”, aseguró Elena Lynch, y agregó: "Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’”.

A sus 92 años, Mariano Grondona se encuentra en su domicilio acompañado de sus seres queridos. "Es bravo, es bravo", reconoció su esposa, respecto a la situación que atraviesa el histórico conductor de Hora Clave. De este modo, y de forma inesperada puesto que las cámaras se encontraban en el lugar por otro episodio, se supieron nuevos detalles sobre la vida del periodista.

Cuales fueron los programas y libros de Mariano Grondona

Este periodista tuvo una larga trayectoria en medio que cuenta con un paso representativo en el campo radiofónico. Fue parte de las producciones La Clave del día y A la Vuelta, por Radio Continental, Las Claves del Día y Pensando con Mariano Grondona por Radio La Red, entre otras participaciones. A nivel de la televisión estuvo al frente de los segmentos Clases con Mariano Grondona y La Clave de Mariano Grondona.

Estuvo inmerso en la redacción de algunos libros de los cuales se destacan los siguientes títulos: Los pensadores de la libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, La corrupción, La Argentina como vocación y Las condiciones culturales del desarrollo económico.

Está casado con Elena Lynch y es padre de tres hijos y abuelo de 9 nietos. Además es miembro de la Academia Nacional de Periodismo en donde ocupa un lugar representativo.