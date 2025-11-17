Mariana Fabbiani se va de América y ya tiene reemplazo

Se conoció el futuro del programa de Mariana Fabbiani en América.

Cada vez falta menos para que el 2025 llegue a su final, por lo que los diferentes canales ya están pensando en cómo sera su grilla para el venidero 2026. Algunos ya estuvieron anticipando fuertes movimientos, desde programas que se van hasta otros que cambiarán de señal, así como también profesionales que mudarán su lugar de trabajo.

Esto desde luego incluye a América TV, que fue noticia en los últimos meses por ser la potencial casa del nuevo "Bendita", luego de que Ángel De Brito confirmara que Beto Casella se marchará de Canal 9. Sin embargo, esto no es lo único que ocupa la cabeza de los directivos: de hecho, se conoció lo que ocurrirá con otro de sus caballos fuertes, El Diario de Mariana.

El Diario de Mariana: qué pasará con el programa en 2026

Según deslizó el periodista Leo Arias en su cuenta oficial de X (ex Twitter), DDM continuará en América TV, lugar donde está desde el 2023 (entre 2013 y 2019 supo pertenecer a El Trece). Sin embargo, dejó en claro también que durante enero no estará Mariana Fabbiani, sino que habrá otra conductora.

El tuit de Leo Arias sobre lo que pasará con DDM y A La Tarde.

"Conduce Marina Calabró, por las vacaciones de Mariana Fabbiani", reveló el trabajador de prensa. De esta manera, una de las producciones más icónicas de la señal seguirá permaneciendo allí. La franja de la tarde se mantendrá, entonces, inalterable: Leo Arias mencionó que A La Tarde está confirmado para continuar.

Finalmente, le puso un signo de pregunta al programa de Mauro Szeta, el cual está demorado. Estaba previsto que el mismo comience en la primera parte del año, aunque luego se fue postergando y a día de hoy no tiene fecha de estreno. Según el canal la idea no está caída, sigue en pie, pero simplemente no le han encontrado su correspondiente lugar.