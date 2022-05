Mariana Diarco explotó contra Alfredo Casero: "Opereta berreta, barata y de golpe bajo"

El explosivo descargo de Mariana Diarco contra Alfredo Casero por haberla metido en la polémica con "El Dipy".

Mariana Diarco hizo un explosivo descargo tras la polémica entre Alfredo Casero y “El Dipy”. Todo comenzó cuando Casero acusó al cantante de haberse hecho famoso solamente “por pegarle a su mujer”, es decir, a Mariana. Al escuchar sus dichos, la mediática expresó su repudio hacia el actor, a quien acusó de haberla metido “en medio de una operación mediática”.

Diarco conversó sobre el tema con Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live. Muy furiosa, expresó su bronca contra Casero por haber ensuciado su nombre al meterla en un escándalo en el que nada tiene que ver. “Mariana Darco salió al cruce de las declaraciones de Casero. Está verdaderamente indignada con lo que pasó”, comenzó el conductor, y procedió a trasmitir en vivo el audio que le envió por privado.

“Alfredo Casero es un tipo que respeto mucho. Me parece que es mucho más inteligente y capaz de lo que viene demostrando últimamente. No entiendo cuál es la grieta, yo no entiendo nada de política, pero para mí tiran para el mismo lado”, comenzó Diarco. Y señaló: “Ahora, lo que le dijo al 'Dipy' me parece una opereta berreta, barata y un golpe bajo de algo que pasó en 2015 y ya aclaré en su momento”.

“Referirse a mí así, embarrarme y ensuciarme me parece muy bajo por parte de Casero. No voy a permitir que ni Casero ni que nadie me embarre y me meta a mí en el medio de una operación política de la cual no tengo nada que ver”, continuó. En este sentido, Mariana le exigió al actor que borrara su nombre de ahí inmediatamente.

“Si le tienen que pegar al ‘Dipy’ o a quien carajo quieran pegarle, péguenle con otra cosa. Pero a mí no me metan, porque yo no tengo nada que ver”, sentenció. Por último, acusó a Casero de haber hecho toda esta operación en función a sus intereses individuales. “No creo que Casero esté peleando por el bolsillo de la gante. Pelea por el bolsillo de él. Me parece bien, pero yo no tengo por qué quedar en el medio”, cerró.

Las polémicas declaraciones de Alfredo Casero contra “El Dipy”

Todo comenzó cuando el cantante de cumbia dijo en el programa de Luis Majul en LN+ que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”. Tras sus dichos, Casero expresó: “Dice que quiere atar a alguien a un palo. ‘Dipy’, si querés me podes atar la chota a una cañita. ‘Dipy’, te están usando, pibe. No te levantes las medias que es foto carnet, no te metas que esto va en serio”.

Y cerró: “Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. No te metas conmigo, metete en tu guerra”.