María Becerra mostró un tatuaje que hundió a Rusherking

La artista pasó por la TV española y mostró un tatuaje que se hizo con su expareja, en referencia a la popular serie Game of Thrones.

María Becerra estuvo en el conocido programa El Hormiguero, con Pablo Motos y, en una noche de confesiones, se mostró arrepentida de un tatuaje referente a Game of Thrones que se hizo con un exnovio. Sus seguidores no tardaron en vincular esta anécdota a Rusherking, actual pareja de Eugenia "La China" Suárez.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber si le gustaría participar de una serie y la cantante destacó que le gusta actuar. Entonces, el presentador recordó que la joven argentina tiene un tatuaje de Game of Thrones, diseño que mostró en su pecho en vivo.

“Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso me la tatué”, describió sobre el dibujo que está en idioma “Dothraki”, y agregó: “En su momento, te voy a contar la verdad, me lo tatué con quien era mi novio, estaba en eso”.

Para su consuelo, él también se tatuó: “Se hizo lo que decia Khal, ‘Yer jalan atthirari anni’ que significa ‘Eres la luna de mi vida’”. Con humor, cerró: “Menos mal que está en otro idioma”.

Uno de los ex más conocidos de la cantante quilmeña es Rusherking, quien ahora está en pareja con La China Suárez. Ambas figuras se cruzaron la semana pasada en el evento de presentación de la serie Limbo, de Star+ donde María fue a cantar y la actriz como invitada.

La cantante de éxitos como “High” y “Automático” fue una de las primeras en llegar al lugar y pasó por la alfombra roja para posar ante las cámaras de los medios que cubrieron el evento. En tanto, La China fue la última en arribar a la presentación.

La China Suárez hizo llorar a Rusherking

"La China" Suárez y Rusherking están disfrutando de sus primeros meses de noviazgo y no temen a demostrarse su amor mutuamente en redes sociales. Recientemente, la actriz le dedicó una romántica carta y el cantante se largó a llorar al leerla.

La exestrella de Casi Ángeles hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una lista de las razones por las que se enamoró de Rusherking. "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos", comienza.

"Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero mas que ayer", cerró Suárez.

El joven se emocionó profundamente al leer aquella dedicatoria y le confesó que lloró con sus palabras. "Me hiciste llorar, qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida", le expresó. Por último, le aseguró a "La China" que él también la admira mucho y que pronto viajará para verla.