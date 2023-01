Marcos no aguantó más y explotó contra Alfa de Gran Hermano: "Vos no me digas"

El participante salteño estalló contra el participante más longevo de la casa y lo fulminó delante de todos sus compañeros.

La tensión entre Marcos y Walter "Alfa" en Gran Hermano no para de crecer. Precisamente, esta vez el participante salteño no toleró más los tratos del participante más longevo y lo enfrentó adelante de todos sus compañeros.

El problema empezó a crecer luego de que el salteño se riera de un chiste que hizo Agustín sobre Alfa y su relación con Ariel. Desde entonces, Walter se quedó enojado con Marcos y apenas tuvo la oportunidad volvió a apuntar contra el joven. Sin embargo, no esperaba que él le conteste.

La situación empezó a desenvolverse luego de que Marcos, como líder de la semana, acomodara a sus compañeros para un juego propuesto por Gran Hermano. El salteño puso a Ariel delante de Alfa y terminó por desatar la furia de este último, ya que tiene una muy mala relación con el último ingresante de la casa. “No juego, pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, lanzó Walter indignado.

Fiel a su actitud tranquila, Marcos replicó: "Si es la verdad, ¿Qué querés, que mienta?”. En este marco, Alfa estalló: "No me peleo con nadie. No me estoy riendo, cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos. Quisiera ver si viene un pelotudo y te trata de degenerado si te pones a jugar al baldecito con este forro adelante. Para mí no existe, no lo quiero tener ni cerca. Esta acá adentro y me lo banco porque no es mi casa. Si fuera mi casa, lo hubiera echado de una patada en el culo".

Walter Alfa continuó por hablar de su personalidad y aseguró que Marcos "no tenía ni idea de cómo era él". Sin tolerar más, Marcos lanzó: "Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta". Con ganas de quedarse con la última palabra, Alfa pidió que por favor no lo involucre más con Ariel.

Pero, en última instancia, el salteño concluyó el tema contundente: "Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo me llevo con Ariel voy a decir que por más que se pele con Alfa, que es verdad, me cae bien, así que yo voy a decir lo que yo quiera decir". Por último, sentenció: "Soy sincero y voy a decir lo que yo quiero. Si te molesta, te molesta, si no querés jugar no jugués. No voy a estar mintiendo porque vos no tenés ganas de hablar de él".

El grito desde afuera que desencajó a Alfa y Camila en Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano se vivió una situación muy particular. Tras escuchar un grito que se escuchó desde afuera, Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio quedaron descolocados y, como consecuencia, en la transmisión de Pluto TV se pudo ver la picante discusión que se generó.

Todo sucedió en la cocina de la casa de GH. Mientras cocinaba, "Alfa" trató de calmar a Camila luego de que afuera gritaran "Tora, Camila te votó" y "Alfa, alejate de Camila". Por lo tanto, el hombre de 60 años le aconsejó a su compañera qué es lo que no debe hacer para poder seguir sobreviviendo en su estadía en el reality.

"Vos no le tenés que rendir pleitesía a nadie, a nadie... vos votás a quien se te cante el orto. No se lo decís a nadie porque nadie dice a quién vota. A mí me mandaron a placa siete veces, pero nadie me vino a decir 'che, yo te voté'. Aprendé un poco y escuchame cuando te hable...", comenzó Walter, a quien se lo notó muy molesto.

Asimismo, "Alfa" consideró que Camila no debe dejarse llevar por lo que gritan los fanáticos de Gran Hermano: "No podés estar en esa actitud 'ah no, sí, gritaron Camila...'. Me chupa un huevo... 'Che, ¿qué dijeron? ¿Camila me votó?'. Hacete la boluda como se hacen todos los boludos, Cami... yo no te digo lo que me parece, te digo lo que es. Acá nadie vota a nadie, nadie habla de nadie...".

Luego, el participante trató de explicarle a Camila qué es lo que deben hacer si vuelven a gritar: "Lo único que sé es que la próxima vez que digan 'Camila...'". Sin embargo, en dicho momento, la joven lo interrumpió y expresó: "No van a decir nada porque...". En dicho contexto, Walter se cansó y le hizo un tajante comentario: "Eh, bueno, gorda..., mañana van a decir 'Camila traidora porque habló de tal...'. Hacete la pelotuda... si vos no hablaste de nadie...".

"Pero yo la voté", advirtió la rubia, en referencia a que votó a Lucila "La Tora". Inmediatamente después, "Alfa" explotó de furia y lanzó: "Ay, me volvés loco, no se te puede hablar. Votaste o no votaste, me chupa un huevo, callate la boca. No tenés por qué decir 'che, yo te voté'. Y de ninguna manera, eh, porque ahí están agrandados y dicen 'che, yo sabía...'".

"Pero la gente de afuera ve todo", se defendió Lattanzio. "Sí, la gente de afuera también ve 'esta está pidiendo permiso, está pidiendo perdón, sacala'. Vos no tenés que pedirle perdón a nadie ni aclararle a nadie, pero no la querés entender. No, no la querés entender y no la entendés, no la entendés...", concluyó el hombre, quien se mostró poco tolerante con la situación.