Marcos de Gran Hermano tuvo una lesión que generó mucha preocupación

El ganador de Gran Hermano volvió de Uruguay y dio una entrevista con un ojo vendado.

Marcos Ginocchio volvió de Uruguay y dio una entrevista donde mostró su ojo accidentado, generando preocupación entre los fans que cosechó en Gran Hermano. Los detalles del incidente que sufrió el último ganador del reality de Telefe.

En diálogo con LAM (América TV), el exparticipante de GH volvió a Argentina y no tuvo problema en mostrar su rostro accidentado, con el vendaje que le hicieron en un ojo. Cuando el cronista le consultó sobre su estadía en Uruguay y como fue que salvó a un bebé de un accidente fatal, Marcos le comentó: "Justo una chica había soltado el carrito del bebé, se le empezó a ir y con un amigo la pudimos ayudar".

Además, el ganador de GH ratificó qué es lo que hara con el dinero del premio aunque deslizó que todavía no le pagaron: "Todavía no lo entregaron pero es lo que tengo pensado hacer (donarlo)".

De vuelta en el piso fue la "angelita" Estefi Berardi quien reveló la causa del golpe de Marcos Ginocchio en un ojo: "El golpe en el ojo fue jugando al fútbol". Días atrás, el salteño había hecho mención al accidente en sus redes sociales cuando indicó: “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”

"Todavía no cobró, pobre. Páguenle ese premio, porque cuando lo agarre ya no va a poder comprar ni la cartera de Majo Martino. Ya no llega", se burló Ángel de Brito sobre el final del móvil, manifestando su cansancio en los temas que vinculan al ganador de la competencia más vista de la televisión argentina.

Marcos Ginocchio ventiló su noche con La China Suárez

El ex Gran Hermano estuvo en la Fiesta Bresh y crecieron los rumores de un vínculo nada menos que con "La China" Suárez, ya que estuvieron charlando durante varias horas. En este contexto, el joven oriundo de Salta hizo una revelación que acrecentó esta idea. "Estoy soltero", lanzó en el móvil con Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América TV.

"La pasamos bien, re bien", expresó "El Primo" sin dar muchos detalles sobre lo que pasó con "La China". Una vez terminada la Bresh, se fueron de after a la casa del mediático Lizardo Ponce y tanto el exparticipante de Gran Hermano como la actriz y cantante continuaron su charla en ese lugar. "Charlamos un poco. Super buena onda y nada... todo bien", detalló con cierto perfil bajo.