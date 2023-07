Marcelo Tinelli tomó una decisión sobre los Martín Fierro que no le gustó a APTRA: "Hace mucho tiempo"

Marcelo Tinelli brindó declaraciones en la antesala de los Premios Martín Fierro 2023 y sorprendió a todos con su revelación inesperada. Qué dijo el conductor del Bailando.

Marcelo Tinelli se encuentra preparando todo para la edición 2023 de Bailando por un sueño, cuya fecha de inicio será el 22 de agosto, dato que confirmó él mismo. A pocos días de la ceremonia de los Premios Martín Fierro, el conductor y gerente artístico de América TV dijo algo que no cayó nada bien en los directivos de APTRA con Luis Ventura como presidente.

Entre otras cosas, Tinelli habló sobre algunos temas de los cuales fue foco de atención en los últimos días: el encuentro íntimo con Marian Farjat; el enojo de Lourdes Sánchez con él y Flor Vigna; su etapa de soltería; y las ternas de los Martín Fierro. "Me gusta entrar soltero al programa. Quiero hacerlo. Hay algunas cosas que te frenas porque, por ahí, al otro le puede molestar ni que te diga nada. Es algo que voy a poder disfrutar mucho y la gente también. No tengo ataduras ni compromisos con nadie", sostuvo en diálogo con el móvil de LAM, conducido por Ángel De Brito.

En este sentido, se refirió a los fuertes rumores que lo acercaban a la mediática que fue exparticipante de Gran Hermano, Marian Farjat. "Qué bueno. No la escuché y le agradezco a Marian si dijo eso", se limitó a decir teniendo en cuenta que ella pensó que tenía 40 años y no más de 60. "A casa no vino nunca, me la crucé sí en el estacionamiento de Roldán un día", agregó sin más detalles.

En un momento de la entrevista, habló de la ceremonia de los Martín Fierro pero no se mostró tan entusiasmado como otros años, principalmente porque ni siquiera va a estar. "No voy porque justamente yo firmé un boleto, ya lo tenía armado hace mucho tiempo, ese fin de semana voy a estar en Uruguay así que no lo podía cambiar", dijo. Y sumó: "Me gusta que esté Ángel. A mí los Martín Fierro siempre me parece que están muy bien, yo nunca soy cuestionador de los premios.

Lo vieron todos: Tinelli, a los besos con una figura de El Trece en medio de un show

Marcelo Tinelli es uno de los flamantes refuerzos de América TV. Fue presentado hace varias semanas como el nuevo gerente artístico y prepara el regreso de ShowMatch para el mes de agosto. Sin embargo, en las últimas horas fue noticia por mostrarse a los besos con una figura de El Trece en medio de la inauguración del Circo Rodas.

Invitado como padrino de inauguración, Marcelo Tinelli asistió al primer show del Circo Rodas en la Avenida General Paz y Crovara (La Tablada). Dijo unas emotivas palabras, le agradeció a las autoridades por convocarlo y tuvo el honor de cortar la cinta para darle inicio a la temporada invernal. Allí estuvo acompañado de una de las figuras que actualmente trabaja en El Trece, y "El Cabezón" no tuvo ningún problema en besarla adelante de todos luego de utilizar la tijera en el listón rojo.

La persona a la que besó Tinelli es Gladys Florimonte, quien también fue invitada por el Circo Rodas para la inauguración del mismo. En la piel de su personaje Zulma, mujer que siempre estuvo enamorada de Marcelo Tinelli, la actriz que actualmente integra Periodismo Para Todos acompañó al conductor a cortar la cinta. Tras hacerlo, él le dio más de un beso intenso y generó la ovación del público presente.