Marcelo Tinelli se regaló con un comentario y enloqueció en el Bailando 2023: "Estás nervioso"

Marcelo Tinelli tuvo un intercambio de palabras con una participante, pero un comentario suyo lo dejo sumamente expuesto. La advertencia de la producción y la reacción del conductor de América TV.

Marcelo Tinelli protagonizó un episodio insólito en pleno vivo del Bailando 2023. El conductor y gerente de programación de América TV lanzó un comentario polémico que no pasó desapercibido por el estudio, motivo por el cual fue advertido y no pudo ocultar su nerviosismo. "Te estamos cuidando", le dijeron.

En la emisión del martes 12 de septiembre, el Bailando 2023 tuvo la participación de figuras como Lola Latorre, Luciano "El Tirri" Giugno y la modelo peruana Milett Figueroa, quien tuvo un intercambio de palabras con Tinelli que despertó todo tipo de reacciones. Todo comenzó cuando Zaira Nara, integrante del reality show, pidió que la joven cante una canción.

"¿Qué cantás mi vida?", le preguntó "El Cabezón", cuyo comentario causó el griterío de todo el estudio por el piropo implícito. "Marcelo estás fallando, sos muy obvio. Ahora la gente jóven es un poco más histérica, no podés estar así tan regalado", consideró Zaira.

Segundos más tarde, la charla continuó pero el conductor volvió a lanzar un piropo a propósito: "¿Cantás también? Hacés de todo, mi amor. Milett... perdón". Frente a este comentario, Tinelli volvió a ser advertido para que no se pase de la raya. "Te estamos cuidando, Marce, estás nervioso", soltó la gente detrás de cámara. El momento entre ambos terminó con una propuesta de la modelo peruana para que la visite y conozca el Machu Picchu.

Ángel de Brito confirmó la famosa historia de Marcelo Tinelli: "Convencido"

Ángel de Brito es un periodista y presentador de televisión más conocido por ser el conductor de LAM (América TV), uno de los programas de farándula más exitosos del momento. En más de una oportunidad, el conductor, con la ayuda de sus "angelitas", logró conseguir primicias sobre las vidas privadas de famosos. Es por esto que sus seguidores de las redes sociales se impactaron al escuchar el secreto que reveló sobre Marcelo Tinelli, histórico conductor de televisión que actualmente está al mando de El Bailando 2023 (América TV).

A lo largo de los años, Tinelli fue protagonista de una gran cantidad de rumores sobre su vida privada y de otros que involucran a terceros. A pocos días del estreno del ciclo de baile, De Brito confirmó una llamativa versión sobre la intimidad del conductor. De acuerdo con este rumor, habría tenido un apasionado y breve romance con Momi Giardina, actriz, humorista y conductora.

Ángel apuntó contra Laura Ubfal y escribió en su cuenta de Twitter: "Me extraña más de Ubfal que no sepa apreciar el talento de Juli Castro y la menosprecie por ser hija de Momi, y menosprecie a Momi por garcharse a Tinelli". Inmediatamente, su tweet se llenó de respuestas por parte de usuarios, completamente sorprendidos por la noticia.

"¿O sea que si garchó con Marcelo?", le preguntó a una seguidora. Sin dudarlo, De Brito le respondió: "Estoy convencido". Sin embargo, aclaró que la información no le llegó a través de otra persona, sino que simplemente está seguro de que los rumores son ciertos: "No estuve. Ni me lo contaron".