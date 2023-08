La dura advertencia de Momi Giardina en vivo: "Te voy a garcar y hacerte sufrir"

La humorista lanzó una picante advertencia al aire y generó un debate entre sus compañeros de panel, que no aprobaron del todo sus fuertes declaraciones.

Momi Giardina tuvo un tenso choque con Nicolás Occhiato en medio de un debate sobre las infidelidades. "Te voy a garcar y hacerte sufrir", arremetió la actriz y humorista, levantando una polvareda al exponer su posición en el tema que preocupa a cientos de parejas de todo el mundo.

Todo empezó cuando Momi habló sobre los principios de la fidelidad en Nadie dice Nada (Luzu TV) y lanzó su opinión, a contramano de la de Occhiato. "Banco a las mujeres que son infieles y a los hombres no. Vengan de a uno. Me gusta que la mujer sea infiel, no me banco que el hombre lo sea", soltó Momi, sembrando la semilla de la polémica.

"Me gusta y celebro a la mujer que puede ser infiel, que hace lo que quiere con su deseo, pero no me fumo al hombre infiel", profundizó antes de la desaprobación de su compañero de equipo. "Es lo mismo, Momi, ¿qué estás diciendo?", cuestionó Occhiato, disgustado. "No es lo mismo, el hombre es un hijo de p... con eso. La mujer que es infiel, es una divina. Ella es libre. ¿Sabés qué pasa? Los hombres nos cagan tanto a nosotras que yo celebro a la mujer que caga a su pareja", contraatacó la humorista.

Entre risas el conductor del programa intentó parar a su compañera, encendida por querer demostrar la lógica de su punto de vista. "Vengan de a uno, me la banco. Quiero avisarle a mi próximo novio que le voy a ser re contra infiel", agregó Giardina. "Esto no te va a jugar a favor, eh", atajó Occhiato sin dar crédito a lo que escuchaba. "Sí, ¿qué me importa? No quiero relación abierta, quiero que sufra y hacérselo a escondidas. El que avisa no traiciona, te voy a garcar y hacerte sufrir. Sabelo, acercate", cerró Momi, afiladísima.

Momi Giardina habló sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

A pesar de los rumores de romance, Momi aseguró, durante una entrevista con con María Laura Santillán en Infobae, que se conocen desde hace años. "Me llevo muy bien con Marcelo. No hagas que yo me ría para generar, porque viste cómo son los titulares, te reís y 'Momi se rio cuando le preguntaron por Marcelo'. Me llevo muy bien con él, con sus hijas...", comenzó la actriz. Y agregó que fue durante la pandemia del coronavirus cuando su vínculo se volvió más estrecho, porque comenzó a hablar mucho con sus hijas.

"Ellas se reían con el personaje de influencer que yo hago, había un ida y vuelta entre nosotras y volví a la buena onda con Marcelo. Lo conozco hace mil años. Es eso", aseguró. En esta línea, dio a entender que tiene un vínculo muy fuerte con el conductor, ya que se conocen desde hace años y su primer trabajo más importante fue con él. "Tengo una relación hoy de amistad y de buena onda, pero también lo conozco un montón porque trabajé muchos años con él", cerró.