Marcelo Tinelli se destapó y contó un impensado fetiche íntimo en Showmatch: "Los dedos"

El conductor de televisión hizo una fuerte revelación en América TV. Marcelo Tinelli dio a conocer un dato sobre su intimidad.

Marcelo Tinelli es uno de los conductores de televisión más relevantes de la industria en el nuevo milenio, debido a la trascendencia de icónicos programas como Videomatch y Showmatch. Después de un largo tiempo alejado de las cámaras, el bolivarense regresó a la pantalla chica en América TV con su reality show Bailando por un sueño. De esa manera, Tinelli está en el blanco de la prensa desde hace días por sus declaraciones en su programa y recientemente saltó un detalle sobre su vida sexual que dejó mudos a todos.

El padre de Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo recibió en su programa la primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder, y vivió un insólito momento en pleno vivo con la madre del concursante. Tinelli coqueteó con la mujer que también es famosa en redes sociales, con más de 53 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Holder estaba en el estudio de TV cuando en la pantalla de fondo se vio una imagen e su madre y Marcelo, obnubilado por la belleza de la mujer, decidió ir a saludarla en vivo. Gisela Gordillo se encontraba entre el público y, cuando Tinelli se acercó, no se mostró tímida ante las cámaras.

El diálogo entre Tinelli y la madre de Holder

Tinelli: "La verdad que te veo muy sexy"

Gisela: "Vos también"

T: "Está bien, pero yo trabajo en la tele. No sé. ¿Qué hacés de tu vida vos?"

G: "Soy podóloga"

T: "Me encanta que me corten las uñas, que me saquen los callitos, que me chupen los dedos"

De esa manera, el conductor sorprendió a su audiencia y la locutora Marcela Feudale soltó: "No, dejate de joder". Por su parte, Tinelli respondió y argumentó con un relato que "El fan de Wanda" había contado en público: "Si Mariano de la Canal contó ayer que le chuparon los dedos por 300 dólares. ¡Por mí que me los chupen gratis!".

Marcelo Tinelli y otro dato sobre su vida íntima

El conductor de América TV ha molestado a modo de broma a la jefa de coaches, Lolo Rossi, debido a los supuestos acomodos en el programa. Cuando Tinelli le consulto si había ella había elegido a conveniencia a una de las empleadas del ciclo, Lolo respondió: "No la puse, ella quedó porque es muy buena coreógrafa". Por su parte, Tinelli retrucó con una broma sobre su frecuencia sexual: "No, yo tampoco hace un montón que no la pongo, pero no sé que tiene que ver con el tema".

El fuerte mensaje de Facundo Mazzei a Marcelo Tinelli

El cantante y bailarín fue ninguneado en vivo por Marcelo Tinelli cuando la participante Flor Vigna aludió a la carrera como colista que lleva adelante el artista desde hace años. Como respuesta, Mazzei utilizó una de sus historias de Instagram para evidenciar su reacción ante las palabras de su exjefe: "Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura). La ninguneada 'con amor' en el programa es una fija, ¿vieron? Esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro, teniendo una hija que también produce música y le mete a eso". Y concluyó con una denuncia sobre su experiencia como empleado en Ideas del Sur: "Otro dato que te dejo: soy quien se sacó el hombro en el último Bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento".