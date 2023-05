Marcelo Tinelli reveló quien será su sucesor cuando ya no esté: "Es igual a mí"

El conductor sorprendió al contar quién le parece que podría ser su "heredero" en los medios de comunicación. A quién apuntó Marcelo Tinelli como su sucesor.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos en una entrevista que le brindó a Revista Gente en la que no solo le tiró flores a un colega sino que aseguró que es su "sucesor". "Lo veo tal cual como era yo a los 30 años", opinó el reconocido conductor, que pronto debutará en la pantalla de América TV con una nueva edición del Bailando.

Con más de 30 años en la cima de la televisión argentina, Marcelo Tinelli es uno de los conductores más importantes de la historia de la pantalla local. Tras una serie de temporadas algo flojas en materia de rating, desde hace ya tiempo se viene especulando con los posibles "sucesores" del nacido en Bolívar hace 63 años.

En ese sentido, el propio Tinelli reconoció en una entrevista a Revista Gente a quién ve como su potencial heredero en los medios de comunicación. Mientras explicaba un poco sobre el pronto debut del Bailando a América, con una buena cantidad de gente a los costados de la pista, el conductor recordó que ahí conoció a Nico Occhiato, que estaba acompañando a Flor Vigna, por entonces su pareja.

"Con Nico me pasa algo muy curioso", reconoció Tinelli durante la charla con Gente. Detallando a qué se refería, el conductor siguió: "A Nico lo veo tal cual como era yo a los 30 años, se lo digo a él. Él tiene 30. Es inquieto, busca". Además, destacó la buena relación que los une, algo que escapa a la diferencia de edad.

"Una semana me invitó: '¿Qué estás haciendo? Mis amigos pusieron algo a la parrilla, ¿querés venir'. Y yo estoy al pedo, y fui. Nos cagamos de risa con los amigos", explicó. En ese sentido, agregó: "No hay edades, hay energía. Yo no creo nunca en el número, la edad, sino en la energía".

Para cerrar, el entrevistador le consultó a Tinelli si le gustaría sumar a más figuras de Gran Hermano. El conductor reconoció que las charlas con Kuarzo y Telefe no son tan sencillas, pero que también le gustaría incorporar a estrellas del streaming y las redes sociales.

Yayo destapó el secreto que Tinelli no quiere que se sepa: "A la mierda"

Yayo Guridi realizó la confesión menos pensada sobre su vínculo laboral con Marcelo Tinelli, con quien históricamente estuvo en los sketchs humorísticos de Videomatch y Showmatch. El comediante ventiló la interna que había en ese momento en medio de un juego de preguntas y respuestas en el que quedó expuesto.

El nuevo ciclo de humor llamado #LOLArgentina que se emite por Amazon Prime Video generó furor en los usuarios de esa plataforma. En este contexto, lo que reveló Yayo Guridi sorprendió a todos teniendo en cuenta que se trata de Marcelo Tinelli, su exjefe.

Grego Rosselló, el conductor, se encontraba junto al experimentado humorista y Julián Lucero, quien saltó a la fama por sus participaciones en Cualca TV con Malena Pichot, Julián Kartún y Charo López, cuando de repente le hizo una pregunta que nada tenía que ver con el contexto del programa. "Yayo ¿en algún momento pensaste en mandar a la mierda a Tinelli?", lanzó.

"¡Sí!", respondió entre carcajadas. "Lo dijo, lo dijo eh", expresó Julián Lucero mirando a cámara, dado que a pesar del buen momento que estaban pasando, la confesión hizo ruido. Cabe recordar que el último trabajo con Marcelo Tinelli fue en el año 2009, ya que después se dedicó a desenvolverse en el mundo de la actuación en series como Educando a Nina, Monzón, La 1-5/18, entre otras.