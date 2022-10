Marcelo Tinelli quebró en llanto en pleno vivo de El Trece: "Qué fuerte"

El conductor de televisión fue interpelado por un concursante de Canta Conmigo Ahora. Marcelo Tinelli no soportó la emoción y se quebró en El Trece.

Marcelo Tinelli no pudo contener la lágrimas ante un momento protagonizado por un participante de Canta Conmigo Ahora y su padre. El conductor del ciclo de El Trece se dejó llevar por la emoción al ser testigo de un momento clave en la relación padre-hijo de las personas subidas al escenario de su programa.

El sanluisino Gaspar Gigena batió un récord en la historia del reality show: logró que los 100 jurados le den su voto positivo en su presentación. "Uy, qué fuerte, muchas gracias, muchas gracias. Vine con mi ídolo número uno, mi papá", comentó el artista, contento y agradecido con el jurado por haberle dado esa puntuación.

"Te felicito viejo, tenés un hijo maravilloso", soltó Tinelli a modo de felicitación al papá de Gaspar. "Yo también canto, hoy compartimos escenario juntos y realmente es una cosa de locos. Yo todavía no veo esa luz ahí atrás, sé que lo hace muy bien pero todo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo y me duele que yo no lo pueda ver, pero sé que es un gran artista. Va a ser un gran artista", explicó el hombre sobre la poca confianza que tenía en el talento de su hijo de 18 años. Y aclaró entre lágrimas: "Eso que todos ven hoy lo vi. Hoy me emocionaste hijo con toda el alma. No lo veía, gracias, gracias".

Tinelli destacó la calidez de su programa y señaló: "Qué hermoso cuando se entrecruzan las emociones de esta manera tan impresionante, como este programa lo permite. Sos un genio, una cosa de una humildad impresionante. Una cosa chiquita pero gigante. Conmovedor con la voz".

El conflicto entre Marcelo Tinelli y L-Gante

El periodista Sebastián "Pampito" Perelló dio a conocer un conflicto interno que habría entre el conductor de televisión y la supuesta pareja de Wanda Nara. "Voy a contar algo que me va a traer problemas, pero lo voy a contar igual. Me contaron que Tinelli le quería vender una parte de su productora, de LaFlia, a L-Gante", enunció el panelista de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine.

La conductora del programa cuestionó la veracidad de la noticia que Perelló había dado y soltó: "No, no seas así. Tinelli no es malo. A Tinelli L-Gante le cayó bien, porque sino él no da bola. No te pone el micrófono. Mirá que había cien jurados y Tinelli tenía a dos o tres que se le notaba en la cara que se moría de amor!".