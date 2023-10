Marcelo Tinelli no tuvo piedad e impulsó la precarización laboral: "Hasta los feriados"

Marcelo Tinelli dio inicio a una nueva emisión del Bailando 2023 y lanzó una serie de comentarios polémicos vinculados a las condiciones de trabajo en Argentina. Qué dijo el conductor y gerente artístico de América TV.

Marcelo Tinelli trabaja como conductor del Bailando 2023 y gerente artístico de América TV desde marzo de 2023. En el inicio del reality show, "El Cabezón" fue polémico a la hora de hablar de las condiciones de trabajo en el país con un palito a los propios empleados del canal.

En la emisión del lunes 16 de octubre, Marcelo Tinelli comenzó el Bailando 2023 de la manera que siempre lo hace, con su particular saludo y complicidad con la gente detrás de cámara. Sin embargo, el conductor desbarrancó al momento de hablar del calendario de feriados en Argentina de una manera que nadie esperaba.

"Señoras y señores, lunes feriado en el Bailando y estamos en vivo como corresponde", expresó Tinelli, teniendo en cuenta que hubo fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural el jueves 12 de octubre que se trasladó al viernes 13 y por fines turísticos, el lunes 16 también fue jornada no laborable. Todo parecía indicar que se trataba de una chicana a Flor de la V, ya que se rumoreaba que Intrusos no salía en vivo y, además, no se emitió justamente por el feriado. Misma postura había tomado Ángel De Brito, con quien la conductora tiene una interna que ya no esconden. "¿Está saliendo al aire esto? Estamos en vivo, no está grabado", había dicho el líder de LAM.

Pero en la continuidad de la apertura del Bailando 2023, el presentador oriundo de Bolívar lanzó un comentario vinculado a la precarización laboral, ya que exigió trabajar los feriados a pesar de lo que rige la ley. "Esto es lo que tiene que hacer el país entero, hay que laburar hasta los feriados ¡Vamos todavía!", señaló Tinelli previo a la presentación del jurado y los participantes.

Separación y escándalo: el nuevo drama que envuelve al Bailando 2023

A tan solo poco más de un mes de haber debutado en la pantalla de América TV, el Bailando 2023 enfrenta su primera interna. El programa que logró levantar el rating nocturno del canal, sufre una separación que pone en jaque la continuidad de una de las parejas.

Sin embargo, en medio de los buenos picos de rating y algunas especulaciones sobre los pagos, una de las parejas más importantes del certamen anunció que no estarán más juntos dentro del ciclo. Luego de pasar dos galas de forma exitosa y consagrarse como uno de los dúos más polémicos, se conoció que continuarán en el programa, pero no juntos.

Se trata de Martín Salwe y Milett Figueroa, la participante peruana que empezó a protagonizar un romance televisivo con Marcelo Tinelli. Según contó el periodista Agustín Rey en su cuenta de Instagram, la pareja "se disolvió" y ya se conocen los reemplazos que tendrán para formar nuevas duplas.

"Ella va con un bailarín profesional, él con la bailarina del staff Nenu López”, reveló el periodista. De este modo, Milett se convertirá en "la famosa" de su pareja y Salwe empezará a bailar con la figura con quien empezó un romance a partir de su llegada a la pista del Bailando 2023.