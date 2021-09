¿Marcelo Tinelli deja ShowMatch? El inesperado anuncio: "No es fácil"

Marcelo Tinelli hizo un anuncio inesperado para 2022 que podría poner en riesgo la conducción en ShowMatch, programa emitido por El Trece.

Marcelo Tinelli hizo un anuncio sorpresivo en las últimas horas, de cara a 2022, que podría comprometer seriamente su conducción de ShowMatch, por El Trece. El empresario de 61 años reveló en su entrevista con TN (Todo Noticias) que volverá a ser al Presidente de San Lorenzo a partir de mayo de dicho año, luego del vencimiento de la licencia que se pidió al mando de su amado club para poder atender con más tiempo sus compromisos en la televisión abierta argentina.

Por lo tanto, habrá que ver cuál será el espacio disponible en la vida de "El Cabezón" para hacerse cargo de ambas cuestiones de manera simultánea, en busca de la recuperación tanto del rating en la pantalla chica como de la buena relación con los socios y los hinchas del "Cuervo", que en la actualidad es presidido por Horacio Arreceygor.

Marcelo Tinelli volverá a ser el Presidente de San Lorenzo

Además, el nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires, señaló de cara a mayo de 2022: "La vuelta a Boedo es el sueño más grande. Cuando retome la actividad me va a tocar armar la ingeniería económica para el estadio, algo que no es fácil. El diseño y las tierras están, ahora hay que conseguir la financiación en un mundo post pandemia, cosa que es muy complicada. Hay gente interesada y tenemos que hacer un trabajo de marketing para mostrarles a los inversores que se va a construir algo impactante".

Marcelo Tinelli abraza al capitán Leandro Romagnoli en su momento cúlmine en San Lorenzo: campeón de la Libertadores 2014.

Con respecto a la gestión de casi una década que llevaron adelante en la institución junto con Matías Lammens, rescató: "Queremos tener un equipo que pelee por cosas importantes. Estoy corrido del día a día, pero se hicieron un montón de cosas maravillosas en estos nueve años que estuvimos en San Lorenzo y no me puedo olvidar. Por supuesto que no se puede conformar a todos, pero ganamos campeonatos, peleamos en los primeros lugares, fuimos campeones de América por primera vez en la historia, jugamos una final del mundo contra Real Madrid. En el básquetbol también tuvimos muchos logros".

La nueva propuesta de El Trece para Marcelo Tinelli

De acuerdo con la información difundida por la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV), Adrián Suar se comunicó con la figura principal del canal del Grupo Clarín y le acercó una idea que no fue la esperada por el conductor: "Es un programa llamado Academia Splash, que en principio iría los domingos durante tres horas con bailes de las parejas uno atrás del otro, sin tanto show en el medio, como se hace en México".

Sin embargo, en el ciclo que comandan Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aclararon que Tinelli no tiene la intención de cambiar tanto en este sentido: ni el formato del producto actual ni dejar de estar al aire de lunes a viernes. Si se concretase la contundente modificación pensada desde las altas esferas de El Trece, el principal perjudicado sería Jorge Lanata con su PPT (Periodismo Para Todos), ya que se emite justamente los domingos. Además de a él, la señal debería reubicar también en tal caso a Cine Shampoo, el ciclo que contiene diversas películas durante la tarde en la previa al arranque de cada programa de Lanata.