Marcelo Tinelli cruzó a una jurado de Canta Conmigo Ahora: "Qué le pasa"

Marcelo Tinelli apuró a una de las jurados de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa que conduce por El Trece. El tenso momento que se vivió en el estudio.

Marcelo Tinelli volvió a la TV argentina. En esta oportunidad, con un nuevo formato: Canta Conmigo Ahora, un programa de canto en el que los participantes deben subirse al escenario y ser evaluados por 100 jueces. En su primer edición, el conductor cruzó a una de las jurados y la cuestionó de manera tajante en plena transmisión de El Trece.

En la noche del pasado lunes 25 de julio, la concursante Olivia Grunewald cantó "Bachata Rosa" -tema de Juan Luis Guerra- y no logró sumar tantas aprobaciones por parte del jurado. Por lo tanto, Tinelli se acercó al sector del jurado para cuestionar el hecho de que no presionaran el botón rojo para cantar junto a la joven de 25 años.

"Yo sigo viendo que en el panel hay algunos que, perdón, pero ahora vengo, ahora vengo...", expresó el animador. Y luego apuró a Claudia Carenzio, cantante y coach de Canta Conmigo Ahora: "¿Qué pasa? ¿Ustedes están bien? Porque yo los miro desde allá abajo y digo: '¿A Claudia qué le pasa?'". "Perfectos estamos, estamos evaluando. No me llegaron las interpretaciones de los cantantes", le comentó la jurado.

"¿Ninguna?", indagó "El Cabezón", quien se mostró sorprendido porque no hubo un solo artista que fuera valorado por Claudia. "Yo estoy evaluando a un cantante y entonces no me paro", le respondió ella. A modo de broma, Tinelli manifestó: "Claro, yo es la tercera vez que veo que no se para y digo: 'por ahí hay un problema en la silla y no les funcionan'". "No, funciona todo perfecto, todo bárbaro", aclaró la coach.

Marcelo Tinelli cruzó a una Claudia Carenzio, jurado de Canta Conmigo Ahora.

Finalmente, Marcelo criticó a otro de los jurados del programa de El Trece: "¿Me permitís que quiero ver a Carlix? ¿A vos te pasó lo mismo o se contagian entre ustedes tres y dicen 'no votemos los tres'". Frente a esto, el artista justificó: "La primera me levantó, me encanta el arte de los participantes, pero algo me llevó a no pararme y cantar".

q

La condición que le puso Adrián Suar a Marcelo Tinelli antes de su debut en Canta Conmigo Ahora

En una de las últimas emisiones de Argenzuela, el nuevo programa que conduce por C5N, Jorge Rial reveló las internas entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli y aquellas exigencias que el reconocido animador deberá alcanzar. Al parecer, el canal no está dispuesto a resignar los números de rating obtenidos con El Hotel de los Famosos, motivo por el que Canta Conmigo Ahora tiene la complicada misión de marcar "si o sí" dos dígitos.

"Si arrancás mal en la tele, y lo digo también por experiencia propia, el día dura 45 horas, no 24. A mi me parece una injusticia porque es Marcelo Hugo Tinelli, el hombre más importante de nuestra televisión", empezó por reflexionar Rial frente a las cámaras. "Entonces que le den dos meses para cumplir la expectativa me parece mal", añadió.

En ese sentido, el periodista indagó en detalles: "Tinelli tiene 60 días para ser Tinelli". "Por más que sea el más grande de todos los tiempos, el dueño de los mayores éxitos de rating, está a prueba como estamos todos y todos los días. La televisión hoy es así", profundizó el conductor de C5N.