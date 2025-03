Marcelo Polino reveló cómo fueron las últimas horas de Antonio Gasalla antes de morir: "Tuvo"

La desgarradora confesión de Marcelo Polino sobre las últimas horas de Gasalla: "Tuvo".

La muerte del reconocido capocómico Antonio Gasalla puso de luto a la cultura y el espectáculo, y Marcelo Polino, su amigo íntimo y vecino, reveló como fueron sus últimas horas con vida. "Fue todo muy rápido", sostuvo el periodista y mediático argentino.

En diálogo con Intrusos (América TV) minutos después de la muerte de Antonio Gasalla, Marcelo Polino mostró su desolación ante la noticia y anunció: "Estoy en la clínica con la familia, acompañando. Yo había estado el domingo pasado cuando festejó su cumpleaños en la clínica y pude verlo, y le habían dado el alta pero ayer tuvo una descompensación y hubo que traerlo de urgencia. Es muy triste".

"Tuvo una falla multiorgánica. Fue todo muy rápido. Acá estamos, muy tristes. Yo lo recuerdo riéndonos todo el tiempo. Durante 16, 17 años hablamos todos los días por teléfono, vivíamos uno en la esquina del otro y nos reíamos de todo. Nos reíamos mucho. Íbamos a comer una vez por semana, era un gran amigo. Tengo una tristeza tremenda. Yo me enteré ayer. Casi no dormí, anoche ya estaba muy mal. Hablé con la familia. Hoy va a estar abierto el Maipo hasta la madrugada para que la gente lo pueda despedir", agregó Polino hablando de las últimas horas de Antonio Gasalla.

Además, el periodista Marcelo Polino reveló que pudo ver el cuerpo de su amigo y sostuvo: "Recién entramos a despedirlo a la terapia intensiva donde estaba. Acabamos de vivir un momento muy complicado, muy triste. Antonio y su hermano Carlos eran muy unidos. Trabajó toda la vida con él, era su hermano del alma. Carlos y su familia estuvieron al pie del cañón todos los días".

"Antonio hace años se mudó a mi barrio, un día hablamos, me invitó a su casa y a partir de ahí fuimos vecinos, empezamos a encontrarnos. Después hicimos el Bailando, hicimos teatro juntos, me enseñó un montón, todo lo aprendí de él. Fui muy generoso conmigo", cerró Polino. Por otra parte, el periodista compartió una foto junto al comediante Antonio Gasalla y detalló dónde será la despedida al actor para quienes deseen ir a rendirle tributo: "Te voy a extrañar mucho amigo querido. Gracias por tanto. Lo despedimos en el Maipo de 19 a 1 AM".

El día que Antonio Gasalla se sacó la peluca en su despedida de Susana: "Que la abuela sea un recuerdo imborrable"

"La Abuela" es uno de los personajes más icónicos que Antonio Gasalla desarrolló a lo largo de sus décadas de carrera, con muchas características de la recordada Mamá Cora de Esperando La Carroza. La dupla del humorista con Susana en cada encuentro televisivo marcó números extravagantes de rating por las divertidas e improvisadas ocurrencias del actor y su complicidad única con la diva.

A finales del 2017, Antonio Gasalla se despidió de "la Abuela" en el especial de fin de año del programa de Susana y al finalizar su sketch se sacó su icónica peluca con los ojos llenos de lágrimas. "Siempre que trabajé con vos fue un disfraz, me parece que tenemos edad los dos para que hablemos como personas. Te quiero agradecer mucho, tengo recuerdos enormes", pronunció el actor visiblemente emocionado hacia la conductora, tras casi dos décadas de compartir charlas ante los argentinos.

Por su parte, Susana Giménez también se mostró conmovida y respondió: "Los recuerdos son mutuos. 16 o 17 años trabajando juntos, nunca tuvimos libreto, vos siempre con esa rapidez mental inventando… yo hago la segunda porque sos un actor fabuloso".