Marcelo Bonelli se sacó con un periodista de El Trece: "Pobrecito"

Marcelo Bonelli lanzó un picante comentario contra un periodista de El Trece en plena transmisión en vivo. El fuerte cruce del conductor con un colega del noticiero.

Marcelo Bonelli protagonizó un momento sumamente tenso en la pantalla de El Trece. El conductor tuvo un cruce con un compañero de trabajo por un debate sobre la definición del fútbol argentino y la incomodidad fue absoluta en el piso del canal.

En la transmisión de este miércoles por la mañana que tuvo lugar en Arriba argentinos, Bonelli se refirió a la definición de la Superliga Argentina 2022 y le comentó a Pablo Gravellone, hincha de Boca, que el equipo de Hugo Ibarra tiene chances de acercarse al título si le gana a Gimnasia y Esgrima La Plata en el duelo de este jueves. "No te pongas nervioso, tranquilo... pueden ganar mañana", le marcó el hombre fanático de Racing.

"¿Quién?", le preguntó su colega. Y el conductor le respondió: "Boca, puede ganar". "Puede ganar, empatar o perder", se defendió Gravellone. Y luego, el presentador ultramacrista lo apuró: "No..., puede ganar. Digo..., no te pongas nervioso".

Consciente de que Racing está primero y suma 50 puntos, y que Boca suma 48 con un partido menos (debe jugar con Gimnasia), el periodista especializado en deportes no se achicó y le retrucó: "¿Preferís llegar a la última fecha así o corriendo de atrás?". "No, arriba, ja... es absurdo eso", le contestó Bonelli, de manera tajante.

Marcelo Bonelli discutió con Pablo Gravellone en El Trece.

"No, yo digo porque algunos equipos cuando tienen que definir les pesa", ironizó Gravellone. Finalmente, el presentador de El Trece disparó: "No, bueno, por favor... ya está, pobrecito. ¿Sabés qué pasa Pablo? Primero apostaste por Estudiantes y perdió. Apostaste por River y perdió. Ahora perdió con Boca y me parece que podés llegar a perder".

Marcelo Bonelli liquidó a Chiquito Romero por su llegada a Boca

Marcelo Bonelli atacó duramente a Sergio Romero por su decisión de atajar en Boca Juniors. El periodista de TN y El Trece cargó con todo contra el nuevo arquero del "Xeneize", quien luego de acordar su arribo al club lanzó distintos comentarios que molestaron a varios hinchas y dirigentes de la "Academia". Es que el propio "Chiquito" reveló los motivos por los que no retornó a la institución que lo vio nacer futbolísticamente y por los que eligió la "Azul y Oro".

"A ver si gana algo, porque no ganó nada. Nadie se acuerda del subcampeón. Le fue bien en la Selección pero nunca ganó nada. Ojalá que lo ponga, me encantaría. En Racing no tiene lugar, porque los dos arqueros son mejores que 'Chiquito' Romero, hace cuatro meses que no ataja y en todos los equipos anteriores era suplente", lanzó Bonelli con respecto a lo que atravesó el arquero a lo largo de su carrera.