Marcela Tauro reveló su peculiar método para atraer dinero: "Mostrar la cola"

La periodista hizo una insólita confesión al aire de Intrusos y expuso el extraño ritual que realiza para manifestar un mejor pasar económico.

Marcela Tauro reveló el insólito método que tiene para atraer dinero. Fiel a su estilo, la reconocida periodista contó la peculiar forma en la que manifiesta un mejor pasar económico y expuso que fue Santiago Del Moro quien le dio este peculiar consejo que aplica siempre que tiene oportunidad.

En una de las últimas emisiones de Intrusos, Tauro recordó la conversación que tuvo con el conductor de MasterChef Celebrity y reveló el peculiar consejo que le brindó el conductor. La situación se dio durante la entrevista que le hicieron a Mónica Gonzaga en el programa de entretenimiento, precisamente cuando la invitada reveló que Julio Iglesias "tomaba sol desnudo para tener un bronceado uniforme".

En ese sentido, Marcela Tauro acotó: "Un día Santiago del Moro dijo que la luna llena te trae dinero si… Había que ir a mostrar la cola a la luna". Ante la mirada atónita de sus compañeros, la periodista continuó con el peculiar relato que se robó la atención de todos los presentes.

"Yo vivo cerca de los lagos de Palermo y a la noche les pedí que me acompañen a mi novio y a mi hijo. Y mi hijo me dijo 'apurate mamá que viene gente'", continuó Tauro. En ese momento, Flor de la V, conductora del programa, mostró su incredulidad: "¡No puedo creer que lo hiciste, Tauro!".

Por último, la periodista finalizó su anécdota tan particular. "En los lagos de Palermo no te podés bajar la bombacha porque te ensartan. Pero bueno, era de madrugada", finalizó divertida. Sin embargo, no comentó si el método le había funcionado o no para conseguir más dinero.

Interna en Intrusos: Marcela Tauro se ausentó sin dar explicaciones

Marcelo Tauro se ausentó de Intrusos y generó gran controversia. Hace algunas semanas atrás, la periodista faltó a su lugar en el panel del programa de espectáculos, pero en aquel entonces sus compañeros dieron explicaciones. Sin embargo, parece que esta vez la ausencia pasó desapercibida por los demás panelistas del ciclo.

La emisión del miércoles 10 agosto de Intrusos estuvo atravesada por la ausencia de Marcela Tauro, una de las panelistas más importantes del ciclo. Sin embargo, el programa se trasmitió de forma normal y ni la conductora ni los demás panelistas dieron explicaciones sobre la falta de la reconocida periodista.

Cabe recordar que, hace algunas semanas atrás, la panelista se ausentó del programa por problemas de salud. Precisamente, manifestó dolor en la garganta y prefirió reposar. Sin embargo, la gran diferencia con aquel momento fue que la producción explicó los motivos de la ausencia, pero en esta ocasión nadie dijo nada.

Más allá de la falta de explicaciones en el programa, Marcela Tauro compartió algunas historias de Instagram en donde mostró que está de viaje en Costa del Este. Todo apunta a que la panelista se tomó vacaciones y la producción no quiso buscarle un reemplazo.