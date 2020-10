Mariana Fabbiani continua con su programa de entretenimiento "Mamushka" por la pantalla de El Trece. En este ciclo, los participantes se animan a distintos desafíos que ponen a prueba sus habilidades mentales y físicas con juegos muy sencillos. El picante del ciclo lo pone la propia conductora, con algunos comentarios que sorprenden a todos sus invitados y hasta a su propia producción.

Uno de los juegos del programa tiene como objetivo adivinar el peso exacto de algún elemento que es puesto en la balanza en el momento. El pasado miércoles fueron instrumentos musicales atípicos los que había que adivinar. Primero fueron dos maracas y, acto seguido, apareció la conductora con un siku.

"Buenos vamos a ir con el sicus, este, que no tengo ni idea como se toca. Igual en época de COVID-19 no soplo nada que no conozca", lanzó Fabbiani, y al instante se dio cuenta de que su frase sería fácilmente mal interpretada. De hecho, así fue y todos sus invitados no podían parar de reírse. Su locutor deslizó: "Toda una trayectoria tirada, señores", mientras que el sonidista introdujo el coro de una canción que expresaba: "solamente la puntita".

La mala noticia para Mariana Fabbiani tras el fin de Mujeres

La salida de Mujeres provocó desde el lunes una nueva reestructuración en la programación, donde hay ganadores y perdedores. El que salió victorioso fue Barassi, que tendrá más tiempo de aire e irá más temprano (de 14:30 a 16); en contraposición, la peor parte se la llevó Fabbiani, que deberá enfrentar durante una hora al ciclo de Vero Lozano en Telefe (14:30 a 17), ya que irá entre las 16 y las 18 (aunque ganará unos 45 minutos de pantalla). Por su parte, el certamen culinario que conducen Carina Zampini y Juan Marconi gana 15 minutos e irá entre las 18 y las 20.

Desde su debut, Mamushka atravesó tiempos turbulentos: Luego de que el formato inicial no conformara al público, la productora logró reencausar el concurso con nuevos juegos y la inclusión de famosos, pero también sufrió recortes y un cambio de horario duro. El programa iba de 18:45 a 20 y lograba promediar unos 7 puntos de rating, pero al pasar a la franja de las 17:15 a las 18, los números bajaron y hoy ronda entre los 4 y 5 puntos.