"Mala praxis": el desgarrador descargo de Inés Estévez por su grave drama de salud

Inés Estévez habló sobre el diagnóstico que recibió en pandemia.

Inés Estévez es una de las actrices más reconocidas de la industria artística argentina actual y, por ese motivo, sus recientes declaraciones en relación al drama de salud que atravesó tuvieron repercusión. La figura de TV, teatro y cine contó detalles sobre el diagnóstico que recibió y las consecuencias que tuvo debido a una mala praxis por parte de los profesionales que la atendieron.

La estrella de tiras de televisión como Pequeña Victoria, Guapas y Verdad Consecuencia dio una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae y allí se refirió por primera vez al diagnóstico de cáncer que recibió en la pandemia. En su descargo, la cantante de jazz dio a conocer los pormenores que conllevó transitar esa enfermedad en pleno confinamiento y la complicación que vivió tras una operación.

"El problema fue que tenía programada una cirugía para sacarlo porque era una boludez, en plena pandemia, el resultado fue que era maligno. Entonces me hicieron una segunda operación que fue muy cruenta, muy innecesaria. Hoy en día lo sé. Y hubo mala praxis", comentó la artista en alusión a un granuloma en su aparato genital. Y siguió: "Ahí me morfé cuatro quirófanos y cinco internaciones en plena pandemia, con mis hijas que iban una semana en lo del padre y una semana en mi casa. No hubo que hacer rayos, ni quimio, ni nada. Lo sacaron y ya está. Hoy está todo perfecto, pero me comí una película de terror en un marco muy hostil".

Estévez reveló en qué pensó cuando tuvo miedo de perder la vida en ese contexto y sostuvo: "El miedo era por mis hijas. Es algo que atajé como pude, y lo feo es estar preso del sistema, depender de personas en las que no creés mucho". Al mismo tiempo, en alusión a la mala praxis, Inés contó: "No sé hacer juicios. Me encantaría saber, pero son cosas que yo las dejo atrás, ya está. No me voy a quedar enroscada".

Inés Estévez

La palabra de Inés Estévez sobre el estigma del cáncer

"Hay que hablarlo. Más allá de la importancia de hacerse los chequeos, me parece que no hay que tener vergüenza ni miedo a de decirlo en voz alta. Hay mucha gente que oculta el cáncer, que no se lo dice a los amigos. No necesariamente es el final, no se queden nunca con el primer diagnóstico, hagan interconsultas, averigüen, y decidan. Si está al alcance ir a terapia, hacer laburos vinculados a lo espiritual y a lo energético, porque necesitás tu espíritu a full. A mí no me duró nada, soy una privilegiada. Estoy en un momento muy divino conmigo y mis hijas", comentó la actriz.

El descargo de La Negra Vernaci el día que contó que tenía que empezar una quimioterapia

"Me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio", expresó La Negra revelando así el diagnóstico de cáncer. "Es una verga, me quiero matar, no me quiero matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que por ahí vaya a estar más irascible. Gracias a Dios salió de mi cuerpo, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obvio", agregó la conductora.