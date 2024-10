La Negra Vernaci rompió el silencio y volvió a hablar de su problema de salud: "Recibí"

La Negra Vernaci habló en sus redes sociales tras revelar que se extirpó un tumor.

Elizabeth “La Negra” Vernaci es una multipremiada conductora radial y locutora que fue noticia en los últimos días tras contar que deberá empezar quimioterapia. La celebridad de la radiofonía argentina se pronunció en su cuenta de Twitter horas después de contar lo que atraviesa en su programa y contó cómo se sintió tras dar a conocer su problema de salud.

Vernaci contó en La Negra Pop, en la Pop 101.5, que se hizo estudios de control, no le dieron bien y debió operarse de un tumor maligno. Si bien ya logró quitarse eso de su cuerpo, los médicos le indicaron dos meses de quimioterapia por una cuestión de prevención y, con su característico estilo humorístico, La Negra contó cómo vive este difícil momento de su vida.

“Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente”, escribió Vernaci en un reciente posteo de su cuenta de Twitter, en alusión a las personas que le enviaron buenas energías en su mal momento de salud. Y cerró: “X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero”.

El descargo completo de La Negra Vernaci, sobre su salud

"Muchos se preguntaban por qué faltaba o me iba temprano. Me hice controles. Lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno, que quizás vaya a estar un poquito más irascible (risas)", comentó Vernaci en su programa radial.

La Negra Vernaci empezará una quimioterapia.

La Negra contó que el tumor ya no está en su cuerpo, pero añadió: "No pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio. ¿Qué me pasa con la quimio? Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes. Yo no sé lo que me va a pasar a mí, no tengo idea, es la primera vez que no tenga idea de con qué me voy a encontrar".

“Bueno, en la vida uno va pasando cosas donde no sabe con qué se va a encontrar. No sé con qué me voy a encontrar de mi en realidad. No lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron, pero no sé con qué parte de mí me voy a vincula. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no permito mucho. Ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago”, sostuvo. Y cerró: "Lo que quiero transmitir es que con la quimio, lo que uno sabe que estos efectos colaterales horribles, que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo... son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas".