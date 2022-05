Majo Martino denuncia que le quisieron pegar en El Hotel de los Famosos: "Me impactó"

Majo Martino decidió compartir el mal momento que vivió en El Hotel de los Famosos y reveló que una persona intentó pegarle. Los detalles de la fuerte denuncia que hizo en El Trece.

Majo Martino hizo una sorpresiva revelación en "El Debate" de El Hotel de los Famosos. La periodista decidió compartir un mal momento que vivió en el programa de El Trece y realizó una grave denuncia contra una de las participantes del ciclo televisivo. "Me quería cagar a trompadas", aseguró.

En el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes analizan y charlan acerca de los participantes del hotel, José María Muscari le hizo una curiosa pregunta a Majo: "¿Qué cosas viste cuando saliste del hotel que te impactaron o te parecen diferentes a la percepción que tenías adentro?".

"Melody, por ejemplo... la veía con cara de traste mirándome de reojo por Alex", sostuvo la periodista, quien no fue saludada por la bailarina luego de que quedara eliminada en el "desafío de la H". Y señaló: "Me impactó mucho cuando me dijo que me quería agarrar de las mechas y estamparme la cabeza contra el mármol, diciéndome que me quería cagar a trompadas. Me dijo estúpida...".

Pallares intervino y le lanzó un dardo a Melody Luz: "La deconstruida...". "La empoderada... la señorita empoderada. Ustedes la defendían...", manifestó Martino, mientras observaba a los panelistas del programa. En tanto, la reportera contó cómo fue el día que intercambió palabras con la modelo a raíz de la disputa que había por Alex Caniggia: "Una vez me agarró en el cuarto del staff y me dijo: 'Yo no me pienso pelear con una mujer por un hombre'. Y le dije: 'Me parece perfecto, está todo bien entre nosotras'".

Melody Luz y Majo Martino se sacaron chispas en El Hotel de los Famosos.

De todas formas, Majo indicó que defendió a Melody cuando Alex hablaba porquerías de ella y decía que se había acostado con media farándula, etcétera..." Y agregó que incluso la defendió en una de las secciones del programa: "Hubo un día que hicimos un juego de dibujar a cada uno de los personajes para ver quién era quién. Alex dibujó un pene y un topo para identificar a 'Carlita' (Melody). Yo la defendí y le dije: 'No podés ser tan grosero con una mujer con la que estuviste'".

Todavía indignada por las situaciones de violencia que sufrió por parte de la bailarina, Martino concluyó: "Me quiso pegar y sé que habló muy mal de mí. Martín (Salwe) que también le llena la cabeza...".

Majo Martin tildó de agresivo a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Luego de que Majo Martino perdiera "el desafío de la H" con Locho Loccisano. Maximiliano "Chanchi" Estévez tomó la palabra y la despidió con palabras de elogios. Minutos después, Salwe también se expresó y le comentó: "No me quiero quedar con la imagen de acá de nuestra relación". Consciente de que su relación tuvo rispideces, sostuvo: "Me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda de que afuera va a ser todo distinto y espero creer que vos también creés eso".

Sin ningún tipo de filtro, la reportera cruzó a Martín de manera picante: "Mirá, es la primera vez que me hablás con cariño acá adentro. No sé si estás jugando... creo que lo voy a entender luego, pero es la primera vez que me estás hablando desde ese lugar". Incluso, la mujer de 37 años hizo una fuerte denuncia contra el locutor de ShowMatch: "Las demás veces fuiste muy agresivo e innecesariamente. Innecesariamente...".

"No me lo merezco porque además vos me conocés de verdad. Y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro", concluyó Majo Martino, a quien se la vio visiblemente dolida por lo vivido junto a Salwe dentro de El Hotel de los Famosos.